El categórico recado que Fernando Tejero no evita lanzar a Rodolfo Sancho por su hijo

El caso de Daniel Sancho no deja de acaparar los titulares de la prensa nacional e internacional y de provocar reacciones. La última, la de el actor Fernando Tejero, que no ha dudado en enviar un mensaje de aliento al padre del asesino confeso de Edwin Arrieta, Rodolfo Sancho, utilizando los micros de Europa Press.

El intérprete de ‘La que se avecina’ ha sido preguntado por el brutal asesinato del cirujano colombiano que ha conmocionado a todos y que ha marcado la actualidad durante este mes de agosto. Y, aunque ha preferido no ser demasiado explícito, no ha eludido pronunciarse. «¿Pues qué me va a parecer? Es una desgracia terrible», ha comenzado valorando.

Acto seguido, Fernando Tejero ha mandado un cariñoso recado a su compañero de profesión, con el que todo el mundo ha empatizado especialmente en estos complicados momentos por tratarse de un personaje público y muy querido por el público español.

«Yo solo puedo decir que lo lleve lo mejor posible y que le deseo lo mejor, dentro de todo esto. Mucho ánimo y mucha fuerza porque yo creo que la necesita», han sido las palabras exactas que ha verbalizado Fernando Tejero hacia un Rodolfo Sancho sobre el que se ha publicado que está abatido desde que trascendieron los hechos.

Por otro lado, este jueves, ‘El programa del verano’ ha informado desde la puerta de la prisión de Koh Samui sobre todas las novedades que están ocurriendo alrededor de la vida de Daniel Sancho. Su madre, Silvia Bronchalo, que acudía diariamente a las instalaciones, esta vez no ha cogido ese taxi que le llevaba a la prisión en la que se encuentra su hijo.

Por otro lado, el magacín de Telecinco ha contado que Rodolfo Sancho estaría a punto de llegar a Tailandia. El periodista Jorge Luque ha confirmado que el actor tenía pensado llegar a la isla para visitar a su hijo en la prisión de Koh Samui a finales de esta misma semana. Por lo tanto, se estaría produciendo un relevo entre los padres para visitar a Daniel en el interior de la cárcel.