Loles León manda un claro aviso a Mediaset ante la cancelación de ‘La que se avecina’

Acaba de terminar el rodaje de la decimoquinta temporada de ‘La que se avecina’ y son varios los actores y actrices de la comedia de Telecinco que no confían en que Mediaset renueve la mítica ficción por una decimosexta temporada.

Y es que tal, y como se informó a la prensa, la productora de la ficción, Contubernio, con Alberto y Laura Caballero a los mandos, firmaron con Mediaset un contrato por el que acordaban producir tres temporadas, una vez se produjo en la ficción la mudanza de Mirador de Montepinar a la Calle Contubernio, 49 tras el final de la temporada 12.

Ahora, que ha finalizado el contrato y se han grabado las temporadas 13, 14 y 15 (esta aún por estrenar), los fans de la serie están muy pendientes por saber qué es lo que va a suceder. Además, tal y como hemos conocido, la serie generaría gastos a la productora y esto podría pesar en la decisión final adoptada. A su vez, cabe recordar que la productora está inmersa en varios proyectos de gran éxito en otras plataformas, como ‘Muertos S.L.’ en Movistar Plus +, o ‘Machos alfa’ en Netflix. Ambas producciones con una o dos temporadas confirmadas más.

De todo ello hemos hablado en exclusiva con la actriz Loles León, protagonista en la comedia vecinal, y a quien le hemos preguntado por el tema sobre la continuidad de la serie. Lo que está claro es que tiene un mensaje claro para Mediaset al respecto. Aparte, recordamos con la actriz la mítica escena de ‘Aquí no hay quien viva’ en la que Paloma Cuesta se precipitaba por el patio. ¿Cómo la recuerda?



¿Qué es lo más bonito de ‘Padre no hay más que uno 4’?

LOLES – Los niños.

¿Y para ti qué es lo más bonito a nivel profesional de esta cuarta entrega?

LOLES – Pues yo creo que el amor que se ve en esta película. En esta película hay mucho amor, porque hay mucha boda, mucho amor, y eso es lo más importante de esta película. Yo creo que en este guion todos se han vuelto locos con el amor y me encanta.

Lo que está claro es que te quiere un montón la gente, los fans. Hace poquito se hizo súper viral, porque se cumplieron 20 años, la caída de Paloma Cuesta por el patio en ‘Aquí no hay quien viva’. ¿Cómo puede ser que la gente vaya aniversario a aniversario?

LOLES – Tengo Instagram. Y todo salió. Y ya lo pusimos. Era un acontecimiento. Fue muy fuerte.

¿Se caía una especialista o eras tú en una colchoneta?

LOLES – Yo estaba todo el rato, hice alguna de colchoneta, pero luego al final fue la especialista.

Pero estaba a ras del suelo, ¿no?

LOLES – Había un primer piso, ¿eh? Fue un poco con riesgo. Porque en ‘Aquí no hay quien viva’, no era como en el resto de series. Los pisos se subían de verdad y yo estaba en el segundo.

¿Cómo recuerdas esa mítica escena? Que la han recordado 20 años después, estabas hablando con La hierbas.

LOLES – Estábamos discutiendo (risas)

¿Te acuerdas del guion o eso ya se olvida?

LOLES – Sí, «Tú me tienes envidia». «Tú eres mala, Hierbas, estás loca por mi marido». «Vas detrás de mi Juan». «Ay, vas de mística, pero eres mala».

Loles, estás ahora en ‘La que se avecina’. Hablamos el otro día con Carlota, que lleva desde el principio, ¿qué sabemos de la temporada 16? Ella no las tiene todas consigo de que la vayamos a ver

LOLES – silencio

¿Tenemos que ser positivos? Una pista

LOLES – No puedo decir nada, no sé nada. No sé nada. Sólo sé que no sé nada.

¿A ti te gustaría?

LOLES – Sí, me encantaría. A mí me encantaría seguir con ‘La que se avecina’ y desde aquí le mando un mensaje a Telecinco. No la dejéis, ¡no la dejéis! Vais de místicos, pero tenéis que seguir. Os queremos Telecinco. Vamos a continuar, en ‘La que se avecina’ muchos años. El público lo quiere. No soy yo, el público lo quiere.

Gracias