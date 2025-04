La encarecida súplica que Montoya lanza antes de la gala de 'Supervivientes': "Yo no aguanto"

La gala de 'Supervivientes 2025' de este jueves 3 de abril se presenta movidita. En ella sabremos si Makoke puede continuar en el programa tras sufrir una caída que la mantiene hospitalizada. Pero, además, se vivirá una nueva expulsión. Por tal motivo, Montoya ha querido mandar un mensaje muy directo a la audiencia que podría sonar a amenaza.

Makoke, Carmen Alcayde y Koldo Raya son los tres concursantes nominados. A la espera de saber lo que ocurre con la exmujer de Kiko Matamoros, uno de los tres será expulsado en la gala presentada por Jorge Javier Vázquez en Telecinco. El que salga expulsado tendrá que jugarse su permanencia en Playa Misterio, aunque ellos lo desconozcan.

En este mes que llevan de concurso, Montoya ha hecho una gran amistad con Carmen Alcayde. De hecho, los dos se han aislado bastante del resto de sus compañeros. La colaboradora se ha convertido en la mayor confidente del sevillano, quien ha aprovechado una conversación con ella para lanzar una petición a la audiencia y a todos sus seguidores. "Salvad a esta mujer porque yo no aguanto levantarme de la siesta y escuchar el murmullo", aseguraba el exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

Montoya pide a sus seguidores que salven a Carmen Alcayde

Haciendo gala de su carácter simpático y dicharachero, Montoya se ha atrevido incluso a entonar una canción con una letra improvisada para pedir la salvación de su amiga. "España yo te canto, si tú quieres al Montoya salva a Carmen. Esto es una verdad como un templo, si tú no salvas a Carmen yo me enajeno", cantaba el andaluz, lanzando un mensaje amenazante a la audiencia.

Pero esta no fue la única ocasión en la que el exnovio de Anita Williams manifestó su deseo de que la audiencia salvara a su amiga. En otro momento dado, mientras los dos concursantes estaban sentados comiendo en su playa, el andaluz insistía: "Aquí necesito yo a mi compi". Montoya y Carmen han tenido que hacer frente a las críticas de algunos de sus compañeros, como Pelayo Díaz, quien criticó lo poco que hacía la colaboradora en labores de pesca.

Esto provocó que cuando el influencer llamó a sus compañeros tras venir de recoger pescados, estos se negasen a comer. "Yo hoy no como pescado", aseguraba el andaluz, quien añadía: "Un pescado que después se reprocha, no apetece". "Me sentó mal que Pelayo dijera que no pescábamos, ya que yo cojo los cebos", recordaba Carmen Alcayde a Carlos Sobera en la gala del pasado martes.