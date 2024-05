Patricia Pardo se pronuncia de esta inusitada forma sobre la serie de ‘El caso Asunta’

Patricia Pardo fue una de las periodistas que en el año 2013 se trasladaron a Santiago de Compostela (Galicia) para cubrir el macabro asesinato de la niña Asunta Basterra, con apenas 12 años, a manos de sus padres adoptivos. Como tantos otros compañeros de profesión, investigó y vivió muy de cerca una historia que conmocionó a España.

Por tal motivo, la presentadora de ‘Vamos a ver‘ no ha dudado en dar su opinión sobre la serie ‘El caso Asunta’, que se puede ver en Netflix. Se trata de seis capítulos, protagonizados por Candela Peña y Tristán Ulloa en la piel de los padres de la menor, Rosario Porto y Alfonso Basterra, condenados a 18 años de cárcel por su muerte. Aunque no todo el mundo está de acuerdo que los datos que en la ficción se aportan.

«Fue una niña brillante, era una muy buena persona y creo que la serie no le hace justicia», ha comenzado diciendo Patricia Pardo en el magacín matinal de Telecinco. La periodista gallega tuvo la oportunidad en su momento de charlar con el círculo de la pequeña por lo que sabe muy bien de lo que habla. Del mismo modo opina el juez del caso, José Antonio Vázquez Taín.

Tras ver el primer episodio, el letrado reconoce no verse reflejado en el papel interpretado por Javier Gutiérrez, del que dice que es «un gran actor y una gran persona. A él no tengo nada que reprocharle. Al contrario. Creo que se ha intentado dejarme en el mejor lugar, pero no se ha conseguido. He visto un capítulo y no voy a volver a verlo. Hemos perdido la oportunidad de darle un pequeño cariño a la niña, a la víctima».

Patricia Pardo cree que Asunta no ha tenido el homenaje que se merece

Pese a que toda la serie gira en torno a la muerte de Asunta, se dan muy pocos datos sobre ella. Por lo que muchos de los que la conocieron echan en falta que se hable más de ella. La ficción principalmente está centrada en la figura de Rosario Porto y Alfonso Basterra, y no en su hija, la víctima de toda esta historia.

Tanto Patricia Pardo como el juez creen que la pequeña no ha tenido el homenaje que se merece. «Me da pena porque no es justo. Era una niña muy especial y maravillosa. Era el momento…», aseguraba el magistrado. Por su parte, la presentadora añadió que «todas las personas que hemos tenido trato contigo (con el juez) no encontrarás a nadie que hable mal de este señor. Lo perfilan en la serie como un villano, un prepotente, un altivo, un maleducado. El juez no es así».

Como periodista y encima gallega, Patricia Pardo estuvo muy implicada en el caso de Asunta Basterra. Por aquel entonces trabajaba como reportera en ‘El programa de Ana Rosa’, desde donde contó todo cuanto sucedía en la investigación. Para ello se desplazó hasta el campo en el que fue encontrada la niña. Allí dio detalles de las hipótesis que barajaba la policía.