Patricia Pardo no aguanta más en ‘Vamos a ver’ y dice ‘hasta aquí’: «Ya está bien, hombre»

Patricia Pardo ha estallado fuertemente en plena emisión de ‘Vamos a ver’ por un nuevo caso de okupación que le ha hervido la sangre como pocas veces. Este último caso se ha producido en Lavapiés (Madrid). En esta ocasión, la víctima se llama Pepi y es una mujer octogenaria de 87 años que lo que hizo fue viajar a Toronto para ir a ver a su hijo. Mientras, unos usurpadores desaprensivos aprovecharon esa ausencia para entrar en su casa, desmantelarla y tirar algunas de sus pertenencias.

A la espera de la vuelta a España de la víctima, han sido las vecinas las que le han puesto en alerta y las que han hecho presión para que la policía haya intervenido y haya conseguido desalojar a esos okupas. No obstante, tal y como se ha informando en el programa matinal de Telecinco, no los han detenido y han quedado en libertad.

«Qué sorpresa», ha soltado con sorna Joaquín Prat. Acto seguido, ha sido Patricia Pardo la que ha puesto el grito en el cielo, clamando hasta qué punto hay que aguantar para que se proceda a actuar con firmeza contra la okupación de una vez por todas. «¿Cómo es posible que la policía nunca pueda hacer nada? Es el argumento recurrente», ha lamentado.

«¿Cómo es posible que sepas por el testimonio de los vecinos que hay una persona que ha pegado una patada, que entra en la casa de tu vecina de toda la vida que tiene 87 años, le estén reventando la casa y lo estén tirando todo al contenedor y la policía diga que no pueden hacer nada porque no saben quién es el legítimo propietario?», ha planteado muy exaltada.

Patricia Pardo se planta: «¿De verdad tenemos que aguantar esto? Hombre, ya está bien»

«¿De verdad tenemos que aguantar esto? ¿Y luego nos inventamos los medios de comunicación las okupaciones? Hombre, ya está bien, ¿no?», ha sentenciado Patricia Pardo al borde del colapso. «No entiendo por qué el argumento de siempre de la policía es ‘los agentes no podemos entrar en la casa’. ¿Pero cómo que no pueden entrar en la casa? Entonces, ¿si llevan un pasamontañas y están viendo que es un robo si pueden entrar? Es que no lo puedo entender, de verdad», ha proseguido enfadada como pocas veces.

«Una matización. El allanamiento se produce cuando es casa habitada en ese momento. Para que sea allanamiento tienen que estar los moradores dentro. En este caso, es una usurpación. ¿No se puede hacer nada? Sí se puede hacer. De hecho, hay una circular para que la policía pueda actuar siempre y cuando sea dentro de los primeras 48 horas. ¿Cuál es el problema? Que después de esas 48 horas, el Tribunal Constitucional establece que una vez que esos moradores ilegítimos llevan 48 horas en la vivienda, se constituyen en su domicilio (…) La culpa es del sistema judicial y de la ley «, ha explicado un colaborador de ‘Vamos a ver’.

«Es acojonante», ha espetado Joaquín Prat al enterarse de que los cuerpos y fuerzas de seguridad no actúan con contudencia por miedo a ser sancionados y por la desprotección a la que están subrogados legislativamente. «Pues démosles herramientas a la policía para que puedan ejercer su trabajo, ya está bien», ha rematado una Patricia Pardo muy indignada con este nuevo caso de okupación y con el consecuente procedimiento policial.