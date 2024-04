Joaquín Prat se planta en ‘Vamos a ver’ sin temor a consecuencias: «Y que me denuncien»

Joaquín Prat ha mostrado su indignación con una de las noticias que se han ofrecido en ‘Vamos a ver’ este martes. Se trata de la historia de Carlos, una persona trans que ha denunciado a su mujer por malos tratos. Sin embargo, la jueza le acaba de dar a ella, la presunta agresora, la custodia de su hijo.

Tal y como se ha informado en el magacín matinal de Telecinco, Carlos habla de agresiones físicas de manera continuada y asegura que la juez que ha instruido el caso le ha discriminado por ser una persona transgénero, desprotegiendo al menor al otorgar la custodia a su pareja a pesar de denunciarle por esos supuestos malos tratos.

«La jueza considera que el menor tiene que vivir con su madre, a la que Carlos acusa de haberle maltratado», ha indicado Joaquín Prat. «Él denuncia haber sufrido estos malos tratos», ha añadido Patricia Pardo. «Él que es ella en su DNI», ha apostillado el presentador con cierta sorna. «Carlos es ella, es una mujer», ha subrayado la gallega. «No, Carlos es mujer en el DNI», ha rebatido y remarcado Prat, en referencia a que es mujer en su documento de identidad pero físicamente no.

«Es transgénero», ha destacado Patricia Pardo, pero su compañero no estaba conforme con ello. «Yo ya sabéis que las tomaduras de pelo y los fraudes de ley… yo con eso no comulgo y ahora que me denuncien por un delito de odio», ha sentenciado alto y claro, considerando que el caso de Carlos es un ejemplo de fraude de la actual Ley Trans.

«Bueno, pero la jueza no le ha dado la razón a Carlos», le ha contrariado Pardo. «Porque la jueza tiene dos dedos de frente», ha replicado él. «La juez con dos dedos de frente ha dicho: ‘en el DNI pondrá lo que usted quiera, pero mide 1,90 y pesa 90 kilos, punto'», ha rematado un colaborador de la mesa de actualidad de ‘Vamos a ver’.