Ángelica Rubio lanza la pregunta que muchos se hacen de Felipe González en ‘El Hormiguero’

Este jueves, Felipe González visitaba ‘El Hormiguero’ y aprovechaba su presencia para cargar duramente contra Pedro Sánchez pero sobre todo contra José Luis Rodríguez Zapatero. Unas declaraciones que ‘Más vale tarde’ analizaba este viernes con Angélica Rubio mostrándose contundente contra el que fuera presidente del Gobierno.

Tras ver las palabras de Felipe González, Iñaki López no se contenía al decir que «sin lugar a dudas Felipe González es lo mejor que tiene el PP para ganar las elecciones europeas al PSOE». «¿No habla de forma muy condescendiente de Zapatero, Angélica? Llamarle es un buen muchacho pero nos dejó una herencia terrorífica…», le cuestionaba el presentador a su colaboradora.

«Siempre. A ver ayer Zapatero y Pedro Sánchez abrieron campaña electoral en Valencia y Felipe González abrió la campaña electoral en ‘El Hormiguero'», aseveraba de primeras Angélica Rubio. «Felipe González fue a abrir la campaña electoral en Antena 3. ¿A favor de quién? Hoy había muchos chascarrillos en el PSOE de que Feijóo le mandaría un jamón o unos puros como le enviaba a Fidel Castro. Felipe siempre ha tratado mal a Zapatero y a Pedro Sánchez, a todos los que le sucedieron que han llegado a La Moncloa. Esto es una verdad como un templo», sentenciaba la colaboradora.

Tras ello, Angélica Rubio no dudaba en responder a las palabras de Felipe González contra Zapatero. «¿La mayoría absoluta de Aznar fue culpa de Zapatero también?», preguntaba la periodista a modo de dardazo. «En fin en el PSOE todo el mundo sabe que Felipe González no soporta a Pedro Sánchez ni a Zapatero. Y cuando hay una campaña electoral va a salir a no ayudar precisamente al PSOE», añadía.

Tras escuchar como Mayte Alcaraz cuestionaba que si Felipe González no apoyaba a Pedro Sánchez por algo sería y que él no ha cambiado nada. «Este es el mantra de la izquierda que todo el que se mete con Pedro Sánchez está a favor de la derecha», aseveraba la periodista. «Se puede estar contra el señor Sánchez y Zapatero y no ser ni de Feijóo ni de Vox ni de Meloni», defendía ella. «E incluso se puede ser de izquierdas y que no te gusten», apostillaba Cristina Pardo.

«La pregunta es si Felipe González es de izquierdas ahora, que mucha gente cree que no«, soltaba entonces Angélica Rubio. Después, la periodista era crítica con la actitud de Felipe González. «Yo cuando Aznar criticó duramente a Rajoy en programas como este yo critique a Aznar porque yo creo que quienes han sido secretarios generales y presidentes del Gobierno no es que tengan que ser leales a sus sucesores, tienen que ser leales a sus organizaciones», recalcaba.

Angélica Rubio, contundente contra Felipe González

«Cada partido tiene su funcionamiento y en el PSOE al secretario general siempre se le respeta. Y es verdad que Felipe González y Alfonso Guerra son los creadores de la doctrina de quién se mueva que no salga en la foto. Para los militantes veteranos, para muchos militantes históricos ver a los autores del que se mueva no sale en la foto pedir libertad de expresión les da un poco la risa», añadía Angélica.

Finalmente, Angélica Rubio dejaba claro que ahora ás que un referente de izquierdas parece que se ha convertido en un político que habla para la derecha. «Felipe González se ha convertido en un referente de la derecha mediática. Entonces todo el mundo sabe que cuando él va a una programa de radio, de televisión o a una entrevista es para hablar mal de los candidatos de su partido», sentenciaba al respecto Angélica Rubio.