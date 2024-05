Cristina Pardo le arrea el corte del día a Iñaki López por lo que espeta sobre Leonor

Este martes 21 de mayo, la Princesa Leonor ha recibido varias distinciones de las autoridades de Aragón coincidiendo con sus últimos días en la Academia Militar de Zaragoza. Un acto que han comentado en ‘Más vale tarde’ con Iñaki López y Cristina Pardo pronunciándose alto y claro.

Y es que Iñaki López se preguntaba por qué si son condecoraciones civiles y ha sido un acto civil la Princesa iba vestida de militar. «Me llama la atención que son condecoraciones civiles pero va vestida de militar y le acompaña la ministra de Defensa», destacaba el presentador. «Parece que es un guiño a su padre», le explicaba Marina Valdés.

«¿Hay un motivo por el que le dan las medallas o simplemente es por hacer la mili allí?», preguntaba Iñaki López. «Claro ha hecho la formación militar allí y ella además se ha mostrado muy agradecida con la ciudad y con sus gentes», aclaraba la redactora. «No, si yo lo entiendo todo pero parece que hay un montón de asociaciones de Zaragoza que aseguran que no entienden cuales son las cualidades para recibir las medallas porque no destaca ni en ámbitos culturales, ni científicos, ni sociales ni políticos, ni económicos ni artísticos que son los habituales para dar esas medallas», contestaba el compañero de Cristina Pardo.

El rifirrafe de Cristina Pardo e Iñaki López por Leonor

«Hoy le han dado tres condecoraciones», insistía Marina Valdés después de que Iñaki López dejara caer si ahora le tendrán que dar más medallas en el resto de ciudades en las que seguirá su formación militar. «¿Pero discurso solo ha dado uno no?», cuestionaba el presentador. «¿Qué pasa que hubieras preferido tres?», le preguntaba entonces Cristina Pardo a su compañero. «Pues hombre yo ya que está y ha tenido una mañana frenética…«, contestaba.

«Te lo digo porque si te parece mal uno no sé para qué quieres tres«, le espetaba Cristina Pardo. «No, si no me parece mal pero ya que te dan tres condecoraciones por tres motivos distintos pues lo suyo es agradecer tres veces», se defendía Iñaki López. «Es que estaba dando la sensación de que no te había parecido bien», le replicaba Pardo. «No, no si me parece perfecto», asentía Iñaki con cierta ironía. «Pero insisto yo creo que las medallas hay que darlas en función de para qué han sido diseñadas pero bueno», volvía a decir el presentador de La Sexta.

Después, era Tania Sánchez la que ponía en cuestión el tipo de condecoraciones que se dan a los miembros de la Casa Real. «Cuando viene un jeque extranjero le damos un montón de medallas de Isabel la Católica, que fíjate que a un jeque musulmán, Isabel la Católica», apuntaba entonces Iñaki. «Es como si le damos la medalla de salto de altura«, proseguía diciendo el presentador.

Cristina Pardo lanza una poderosa reflexión sobre la reina Letizia

Tras ello, Carmen Morodo defendía que la monarquía es protocolo y liturgia. Otro de los colaboradores destacaba que él era todo lo contrario a Leonor. Lo que provocaba que Cristina Pardo hiciera una imponente reflexión. «Sobre todo hay una contraposición que es fundamental que es que tú has podido elegir que hacer con tu vida», le corregía la presentadora. «Y esta pobre no», apostillaba Morodo.

«Bueno lo de pobre, ella puede elegir en cualquier momento que hacer con su vida que puede hacer lo que recoge la Constitución que es abdicar», le contradecía Iñaki López. «Yo siempre diré que la única persona que ha elegido en esa familia lo que quería ser es Letizia, que es la única que ha elegido voluntariamente estar ahí metida», sentenciaba la presentadora.