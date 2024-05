Cristina Pardo, obligada a pararle los pies a un invitado de ‘Más vale tarde’: «Me voy»

Cristina Pardo protagonizó este martes una incómoda conexión en directo en ‘Más vale tarde’. La presentadora entrevistó al padre José Ceacero, el supuesto portavoz de las monjas clarisas, que han abandonado la Iglesia católica para quedar bajo su tutela. La conversación no tardó en llenarse de tensión cuando la periodista tuvo que frenar al entrevistado y puso en duda sus palabras.

«No entiendo como están justificando que las monjas quieran romper con la iglesia y apoyar ahora a un señor que dice ser obispo, que vive con una opulencia claramente contraria a los principios cristianos», comenzó preguntando el padre Ceacero.

Fue entonces cuando Cristina Pardo comenzó a lanzar preguntas al sacerdote haciendo la situación aún más incómoda. «¿Usted vive con esa opulencia con la que vive el obispo? ¿Tiene usted un piso de 300 metros cuadrados? ¿Cree que vacunarse es un pecado mortal? ¿Le parece que Franco es nuestro invicto caudillo?», cuestionó apresurada la comunicadora.

Cristina Pardo: «Si no quiere responder…»

Cristina Pardo y el padre José Ceaceras en ‘Más vale tarde’

Ante el asedio de preguntas, la actitud del «portavoz» de las clarisas no fue la más colaborativa. «Como decía Paco Umbral, he venido aquí a hablar de mi libro, y si no hablo de mi libro, me voy», espetó el invitado muy molesto por la actitud de la presentadora, que no tardó en lanzar una reprimenda por su cortante contestación.

«Usted entenderá que no viene a una televisión a hablar solamente de lo que quiera usted. Viene a someterse a las preguntas de las personas que están en este programa de televisión», señaló Cristina Pardo muy seria, interrumpiendo la justificación del sacerdote, que quedó perplejo ante las exigencias de la presentadora de ‘Más vale tarde’.

Después de insistir en que, son las monjas clarisas quienes tienen que justificar su decisión, Pardo insistió con más determinación sobre el rumbo que iba a tomar la entrevista si seguía así. «Si no quiere responder pues lógicamente no le vamos a preguntar de lo que usted llama ‘su libro’ sin poderle repreguntar ni ponerle un pero a lo que usted diga», sentenció la periodista.

La revolución de las Monjas Clarisas de Burgos

«¿Y qué quiere que le diga? ¿Que le empiece a hablar de mi vida?», preguntó algo confuso José Ceaceras. Mientras tanto, Pardo insistía en que solo buscaba conocer la justificación de este abandono por parte de las monjas desde un punto de vista cristiano. Y es que, entre tanto revuelo, el sacerdote no llegó a aclarar nada sobre la revolución iniciada en Burgos por la comunidad de las Clarisas.

Tras renunciar a su tutela eclesiástica, las Monjas Clarisas decidieron pasar al liderazgo de Pablo de Rojas Sánchez-Franco, una decisión llena de acusaciones y controversias,. Todo se remonta a cuando las monjas trataron de comprar un convento valorado en 1,2 millones de euros con un plan de pagos que no pudieron cumplir finalmente.

Ante la situación de impago, el arzobispado de Burgos intentó remediar la situación, pero las monjas acordaron rescindir el contrato además de exigir una compensación de 1,6 millones de euros por los arreglos realizados en el inmueble. Poco después de este golpe en la mesa, anunciaron su salida de la Iglesia Católica.