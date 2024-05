‘Así es la vida’ destapa la noticia del exterior que hundirá a Miri a su vuelta de ‘Supervivientes’

Cuando llegó a Honduras, Miri Pérez-Cabero no paró de hablar de Pablo, el que había sido su novio hasta su fichaje por ‘Supervivientes’. Parecía que la relación entre los dos estaba en stand-by después de haber roto su relación poco antes de su fichaje por el reality. Sin embargo, en la isla Miri al principio si que hablaba de Pablo. Pero esa relación estaría rota pues según ha revelado ‘Así es la vida’, el ex de la concursante ya estaría conociendo a otra persona famosa.

«Miri cuando se ve sola en la playa es cuando es consciente de la decisión que ha tomado de dejar a su chico que es cuando se va a vivir con Ana. Y lloraba constantemente. Ella acuerda con él unos días antes de irse a ‘Supervivientes’ que el tiempo que está en ‘Supervivientes’ es el tiempo que se van a dar para ver si se echan de menos o no. Y tenían una frase que es ‘el cielo está precioso’, que durante las primeras semanas Miri repetía muchísimas veces, que significaba que lo iba a esperar y que le echaba de menos y cuando yo me vengo a España me da un mensaje para que Pablo le espere», explicaba Carmen Borrego al respecto.

Tras escuchar a su colaboradora, César Muñoz avanzaba la noticia. «Miri quería que Pablo le esperase, lo que no sabemos es si Pablo la ha esperado o no. Bueno si lo sabemos, ha llegado el momento de descubrir la identidad de la famosa que está con el exnovio de Miri que os va a sorprender muchísimo y Miri se va a llevar una decepción cuando llegue a España», avanzaba el presentador de ‘Así es la vida’.

El ex novio de Miri sale con Mar Torres, la ex de Froilán

Justo después, ‘Así es la vida’ desvelaba que ahora Pablo Salazar, el que había sido el novio de Miri estaría conociendo a otra chica muy famosa. «El pasado 3 de enero, Pablo le dedicaba esta felicitación de aniversario. Una relación que parecía ir viento en popa, sin embargo a partir de ese momento Pablo cambiaba las fotos en pareja por otras en compañía de amigos o disfrutando de la vida en soledad. Su relación parecía haber llegado a su fin», exponía la voz en off en un vídeo.

No obstante, según un confidente ha revelado a ‘Así es la vida’, tras romper su relación Miri y Pablo tuvieron varios encuentros prolongados y el último de ellos se produjo un día antes de que la concursante pusiera rumbo a Honduras. Un testimonio que coincidía con lo que había explicado Carmen Borrego.

Pero ahora Pablo Salazar ha decidido olvidarse de Miri y habría iniciado una relación con Mar Torres, la que fuera novia de Froilán. En este sentido, ‘Así es la vida’ ha descubierto que Mar Torres no había parado de darle likes a Pablo. Tras descubrir la noticia, Caren Borrego aseveraba que «Miri lo va a pasar francamente mal».

Por su parte, Makoke ponía sobre la mesa que Miri y Mar Torres comparten varios amigos y que quizás eso podría hacer que la que fuera concursante de ‘MasterChef’ se lleve una sorpresa desagradable cuando se entere de que su ex y la ex de Froilán están juntos.