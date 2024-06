La sorprendente reacción de Ginés Corregüela tras su ruptura con Yaiza Martín

Ginés Corregüela y Yaiza Martín fueron dos de los protagonistas de la pasada edición de ‘Supervivientes’. El conocido como ‘rey de los bocadillos’ dio mucho que hablar tras salir a la luz su relación con la canaria, estando casado y con dos hijas. Esto supuso la ruptura de la relación con una de ellas, Miriam, quien ni siquiera le invitó a su boda hace unos meses.

Y ha sido precisamente Miriam la que ha anunciado, contentísima, que su padre y su pareja han puesto fin a su relación. Ginés y Yaiza dieron rienda suelta a su pasión en los Cayos Cochinos. Él era concursante de ‘Supervivientes 2023’ desde el principio, mientras que ella se incorporó ya avanzada la edición, protagonizando algunas de las broncas más sonadas.

Miriam Corregüela anunció la ruptura de su padre

Tras salir del reality, la pareja paseó su amor por diferentes programas de televisión. Incluso se llegaron a casar el pasado mes de enero. Un enlace al que, por supuesto, no asistió su hija Miriam, la más crítica con la relación de su padre con Yaiza. La joven ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo en el que se muestra muy feliz con la ruptura.

«A todo cerdo le llega su San Martín», comenzaba diciendo la hija de Ginés en un reel subido a su Instagram, una frase que le dijeron su madre y su abuela hace un año y que se la quedó marcada a fuego. «Que justa es la vida. Hace justo un año se rieron de mi madre por ser la cornuda de España supuestamente. Ahora, puedo anunciar a toda España que la pareja que tanto se conocía en ‘Supervivientes’ ha dejado su relación. Que triste que tenga que venir yo a decirlo y que no seáis capaces de hacerlo», comentaba la joven.

«Hay muchos comentarios de que mi progenitor ya no está con ella. Seguramente que no lo estén porque como se ha acabado el dinero y la fama. Se acabó el dinero y por eso se ha acabado el amor», concluía Miriam Corregüela, rebosante de alegría por la feliz noticia.

La reacción de Ginés tras salir a la luz su ruptura con Yaiza

Contrariamente a su hija, Ginés no ha comentado nada de su ruptura con Yaiza en sus redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 250.000 seguidores, el youtuber sigue subiendo el mismo tipo de contenido que hacía anteriormente. Todo ello relacionado con la gastronomía. En sus stories le hemos podido ver en un bar disfrutando de un café, pero sin mencionar palabra sobre su separación. Para ver una fotografía de la pareja en las redes sociales de Ginés hay que remontarse a noviembre del año pasado, cuando celebraban el cumpleaños de Yaiza.

Quien sí ha confirmado la noticia ha sido la canaria, quien entraba en directo el pasado viernes en ‘Ni que fuéramos’, totalmente destrozada. «Esto no me lo merezco. Me voy a quedar con lo que yo he querido y con lo que yo he luchado y lo que yo he transmitido. No quiero que más garrapatas me chupen la sangre. No quiero que me afecte a mí ni a los míos nunca más. él está permitiendo que esto no acabe bien. Estoy sola. Que cada uno se retroalimente en su propia mierda y yo en la mía, y que cada uno permita que los demás hagan de esto un circo. Me ha decepcionado mucho. Que me deje tranquila, que yo me cargo mi cruz. No deja de reírse de mí en sus directos», comentaba, dolida, la exconcursante de ‘Supervivientes’.