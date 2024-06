Yaiza Martín, rota en llanto tras salir a la luz su ruptura con Ginés Corregüela: «No quiero garrapatas»

‘Ni que fuéramos’ cebaba para este viernes dos rupturas de famosos que iban a dar mucho que hablar. En primer lugar, el espacio presentado por María Patiño abordaba la ruptura en la amistad entre Isabel Pantoja y su amiga Mariló. Pero era a las 19:00 horas cuando saltaba la bomba: Ginés Corregüela y Yaiza Martín han roto su relación.

«Estaba ayer en la cama y me saltó la noticia por parte de un familiar. Lo más llamativo de todo es que a las cuatro menos veinte he hablado con ella y en ese mismo instante se ha puesto a llorar», avanzaba María Patiño antes de saberse de quién se trataba.

«Me ha transmitido que en un principio no quería decir nada, pero, por fin, lo ha conseguido. Me cuenta que nadie le ha preguntado cómo está, con todo lo que ha tenido que luchar en estos dos años y medio», proseguía contando la presentadora de ‘Ni que fuéramos’. «Ella no quiere volver a vivir lo que vivió en el pasado«, sentenciaba Patiño.

Tras ello, ‘Ni que fuéramos’ ponía las imágenes de Miriam Corregüela, la hija del tiktoker y concursante de ‘Supervivientes 2023’ vanagloriándose de la ruptura entre su padre y su pareja con la que llegó a casarse en directo en ‘Sálvame’. Y es que la joven nunca tuvo buena relación con Yaiza Martín y con su padre Ginés no se lleva desde hace un año.

«A todo cerdo le llega su San Martín. Eso me lo dijeron mi abuela y mi madre. Siempre he pasado de estos temas, pero se rieron de mí y de mi madre. Anuncio a toda España que han dejado su relación, que triste que tenga que venir a decirlo yo, a ver quién me lo niega esto», anunciaba la hija de Ginés Corregüela en sus redes.

Yaiza Martín se rompe en directo tras su ruptura con Ginés Corregüela

Tras ello, María Patiño optaba por llamar en directo a Yaiza Martín, que se derrumbaba. «No quiero ninguna garrapata más que me chupe la sangre, se podría haber zanjado de la mejor manera. No quiero que me afecte más. Estoy sola, pero no quiero montar un circo», confesaba la también ex concursante de ‘Supervivientes 2023’.

Pero Yaiza Martín no ha querido entrar en detalles cuando le preguntaban por el motivo de la ruptura. «Desde el primer día fue injusto. Hay muchas mentiras, hay papeles y acuerdos que se hizo antes de irse que yo no tengo nada que ver. Por lo que yo he vivido y he querido me voy a callar. Diga o no por qué hemos rotos ellos van a seguir con las cosas. Que me caiga lo que me tenga que caer encima, me da igual. El padre estaba malito y no creo que fuera el momento de hacerlo así», destacaba ella.

«Me ha decepcionado hace mucho. Que me deje tranquila, ya cargo con mi cruz. Yo nunca he nombrado a nadie y esto se ha permitido todos los días. Lucho por sonreír a diario. Estoy muy triste porque no me lo merezco, solo he luchado por él. No me he metido en la vida de nadie. Dudo que él está enamorado pero no soy yo quien te lo tiene que decir. Él se ríe en sus directos de lo que me está pasando», sentenciaba Yaiza completamente destrozada.