Yaiza Martín impacta al hacer este anuncio sobre su maternidad con Ginés Corregüela

Yaiza Martín ha revolucionado a sus seguidores con su último bombazo. La exconcursante de ‘Supervivientes‘ ha desvelado su boda en secreto con Ginés Corregüela y ha adelantado los planes inminentes de la pareja y su futura maternidad. Después de varios meses en silencio, la de Úbeda se ha sincerado sobre los motivos por los que mantuvo en secreto su enlace.

Después de su paso por ‘Supervivientes’, y acudir hasta Honduras para reunirse con Ginés, no cabe duda de que lo que hay entre los dos es amor verdadero. Así se ha confirmado con la última publicación de Yaiza en Instagram, que ha revelado que ya está casada con el jienense. Y es que, aunque sus seguidores ya estaban al tanto la pedida de matrimonio, desconocían que la pareja ya había pasado por el juzgado para formalizar su relación. La antigua superviviente se ha sincerado sobre los motivos que la han llevado a mantenerlo en secreto y se ha pronunciado sobre sus planes de futuro.

Yaiza Martín rompe su silencio

Los dos enamorados viven juntos en un piso en Úbeda, y hasta ahora, no habían anunciado su enlace. «Todo no hay que publicarlo», ha comentado Yaiza Martín, que no se muestra partidaria de compartir todo en las redes sociales. Aún así, la mujer de Ginés Corregüela ha querido dar detalles a sus seguidores sobre cómo avanza el matrimonio.

Yaiza Martín en Instagram

«Falta algún que otro papelito y ya», ha asegurado Yaiza, que ha revelado además que su objetivo en estos momentos es contraer matrimonio por la iglesia después de haberlo hecho por el juzgado. Se trata del segundo matrimonio del rey de los bocadillos XXL y el primero para Yaiza, que tiene ya un plan de vida que ha compartido con sus seguidores.

Yaiza Martín en Instagram

Ante la pregunta de si la pareja planea tener hijos, Yaiza Martín ha asegurado que buscan «mínimo dos». Aún así, ha destacado que no tienen prisa por buscar el bebé.«Nos gustaría seguir creciendo como familia porque nos amamos, pero cada cosa a su momento: ¡primero el pan y luego el embutido!», respondió Yaiza en sus stories de Instagram.

Si finalmente aumentan el número de la familia, será el tercer hijo para Ginés y el primer bebé de Yaiza. La mujer del jienense se ha pronunciado sobre la relación que su marido tiene con sus dos hijas, Laura y Miriam después de todo el drama. «Ojalá les duren 80 años más y lleguen a zanjar lo pasado y se abracen y se quieran hasta sus últimos días. Después lo primero que llegan son los arrepentimientos y a veces es demasiado tarde», explicó la exconcursante de ‘Supervivientes’.