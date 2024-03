Isa Pantoja condena públicamente al programa de Emma García por este nuevo fichaje

El pasado fin de semana ‘Fiesta’ anunciaba el fichaje de cuatro nuevos colaboradores para su tertulia sobre ‘Supervivientes 2024’. Pero ha habido una incorporación en concreto que no ha gustado nada a Isa Pantoja, quien no ha dudado en mostrar su indignación a través de sus redes sociales.

La nueva edición de ‘Supervivientes’ se estrenó el pasado jueves 7 de marzo en Telecinco arrasando en audiencias. Por lo que no es de extrañar que todos los espacios de la cadena se quieran aprovechar del tirón y dediquen una parte de sus programas a comentar todo cuanto pasa en Honduras. A los colaboradores habituales de ‘Fiesta’, este sábado se han incorporado Tom Brus, exconcursante de ‘Supervivientes’ en 2021, e Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera.

Pero lejos de quedarse ahí, el domingo, el programa presentado por Emma García anunciaba dos nuevos fichajes. Por un lado, Albert Comas, finalista de ‘Supervivientes 2020’. Y, por otro lado, la polémica Yaiza Martín, exconcursante de la última edición y mujer de Ginés Corregüella. Cabe recordar que la canaria fue expulsada disciplinariamente tras 23 días de concurso por su actitud con Astaf Beno, uno de sus compañeros de edición y, además, marido de Isa Pantoja.

Isa Pantoja estalla tras el fichaje de Yaiza Martín por ‘Fiesta’

Por tal motivo, la hija de Isabel Pantoja ha estallado a través de sus redes sociales. «Me da por poner la tele y ‘Fiesta’ patinando una tarde más llevando de colaboradora a una persona que fue expulsada disciplinariamente de ‘Supervivientes'», escribía la joven en su perfil de X.

me da por poner la tele y Fiesta patinando una tarde mas llevando de colaboradora a una persona que fue expulsada disciplinariamente de sv😶 — Isa P (@IsaPantojam) March 10, 2024

Sobre lo que no se pronunció Isa Pantoja fue sobre el regresado a la televisión de su cuñada, Irene Rosales. Para alivio de la colaboradora, su vuelta a Telecinco es únicamente para comentar ‘Supervivientes’. Por lo que no tendrá que afrontar ninguna noticia relacionada con la familia Pantoja.

Emma García se mostraba muy feliz con el regreso de Irene Rosales, por la que siempre tuvo un cariño especial. Por eso se interesó por cómo ha sido su vida desde que dejó la televisión, hace tres años. «No te puedo negar que he sido muy feliz porque me he cuidado yo. Me he centrado en mí. Sigo disfrutando de mí y ahora estoy contenta de estar un ratito con vosotros para comentar ‘Supervivientes'», reconocía la andaluza.