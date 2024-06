El golpe bajo y definitivo de Anabel Pantoja contra su ex Omar Sánchez en su peor momento

Este martes, 25 de junio, Telecinco ha emitido la primera gala de ‘Tierra de Nadie’ de ‘Supervivientes All Stars’, conducida por Jorge Javier Vázquez. Entre los colaboradores había numerosos exconcursantes del reality, como Anabel Pantoja, Carmen Borrego, Pedro García-Aguado o Kiko Jiménez.

Uno de los vídeos sobre los que se ha debatido en el plató ha sido el de la conversación entre Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú. Los dos concursantes de ‘Supervivientes All Stars’, que fueron pareja el verano pasado, hablaron con cariño de su relación, poniendo de manifiesto lo bien que se llevan pese a su ruptura.

«Te veo tan feliz como estás ahora, que nunca me perdería quitarte eso», le confesaba el ganador de ‘Supervivientes 2023’ a su compañera de edición. A lo que ella respondía: «Gracias por estar conmigo porque he sentido que se me daba un poco la espalda». Esta sincera conversación entre la expareja servía a Anabel Pantoja para lanzar un monumental zasca a su exmarido, Omar Sánchez, quien recientemente se sentó en ‘¡De viernes!’ para hablar de ella tras el anuncio de su embarazo.

El brutal ‘zasca’ de Anabel Pantoja a Omar Sánchez

«Hay que destacar la persona que es Bosco y la relación que tiene con Adara», señalaba el presentador. Unas bonitas palabras a las que la sobrina de Isabel Pantoja ha querido añadir: «Más de una que estamos aquí, querríamos un ex como Bosco». Jorge Javier, incapaz de quedarse callado ante semejante comentario, le espetó: «Uy, lo que acaba de decir. El negro de Canarias está así». «Me da igual como esté, pero que sea respetuoso y que cuide a su pareja», sentenció la colaboradora, dejando claro que el ‘dardo’ iba dirigido al surfista.

Además de este golpe bajo a Omar Sánchez, Anabel Pantoja también ha hablado de su embarazo con Jorge. La colaboradora ha confesado que se encuentra perfectamente y que todo va bien. Una felicidad que no piensa dejar que se vea empañada por las declaraciones de su exmarido, con el que se casó en Canarias y cuyo matrimonio apenas duró unos meses.