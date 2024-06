Estupor con el salvado de ‘Supervivientes All Stars’, que vivirá el peor duelo de expulsión posible

Jorge Javier Vázquez ha sido el maestro de ceremonias de una nueva entrega de ‘Supervivientes All Stars‘, la primera en la noche del martes. Como principal atractivo, el reality ha llevado a cabo una apasionante salvación que determina y mucho la que será la primera expulsión que afronte el espacio de supervivencia.

Nada más entrar en plató, el presentador ha actualizado los porcentajes ciegos. Tal y como se ha podido ver en el pantallón, el superviviente que más apoyo del público reunía se hacía con el 42%. El otro nominado o nominada que resiste ha reunido el 32% de los votos, mientras que el expulsado hasta el momento apenas conseguía aunar el 26% del respaldo de la audiencia.

De cara a la salvación semanal, el reality ha apostado por repetir la fórmula empleada durante algunas de las galas de ‘Supervivientes 2024’. En concreto, los concursantes nominados se han subido a una estructura sobre el mar desde la que caerían los concursantes que todavía siguen como nominados.

En un primer momento, Laura Madrueño le ha comunicado a Olga Moreno su continuidad en el televoto. Con la salvación reducida a un intenso duelo, la presentadora ha cortado la cuerda de Adara Molinero por lo que, por primera vez en lo que llevamos de reality, Jorge Pérez se ha hecho con el apoyo mayoritario de la audiencia. A pesar de ello, la salvación del que fuese guardia civil ha generado gran impacto entre los espectadores.

‘Supervivientes All Stars’ vivirá una expulsión de impacto

Nada más conocer su salvación, Jorge Pérez ha agradecido el gesto visiblemente emocionado: «Estoy que no me lo creo, la verdad. Veía una nominación durísima, complicadísima. Salvarme es muy emocionante». Por ende, Olga Moreno y Adara Molinero se medirán en impactante duelo el próximo jueves cuando Jorge Javier Vázquez lleve a cabo la que será la primera expulsión de ‘Supervivientes All Stars’. Una expulsión determinante y que deja en la palestra a dos pesos pesados de la edición.