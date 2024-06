Bosco Martínez-Bordiú aclara por fin el verdadero motivo de su ruptura con Adara Molinero

Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú se vuelven a ver las caras en ‘Supervivientes All Stars’ tras haber participado juntos en ‘Supervivientes 2023’, edición que él ganó y en la que ella quedó en segunda posición. Fue precisamente en la final de esa edición cuando salió a la luz su relación, una relación que había nacido en los Cayos Cochinos.

Y, aunque pasaron el verano juntos, donde disfrutaron de multitud de planes y eventos, al terminar la temporada estival ambos decidieron tomar caminos separados. Hasta el momento se desconocían los motivos de su ruptura, pero, ahora, el sobrino de Pocholo ha querido sincerarse con sus compañeros de ‘Supervivientes All Stars’ sobre las razones por las que Adara y él decidieron romper su relación.

Pese a su ruptura, los dos dejaron claro el cariño que se mantenían. Y esto es algo que han vuelto a poner de manifiesto en esta nueva experiencia en el concurso, ya que Bosco Martínez-Bordiú se ha convertido en el mayor apoyo de Adara Molinero en sus primeros días en la isla. El pasado domingo, la influencer tomaba la decisión de saltar del helicóptero y convertirse oficialmente en concursante de ‘Supervivientes’. Lo hacía después de haber sufrido un fuerte ataque de ansiedad durante el estreno de la edición.

Bosco Martínez-Bordiú, el mayor apoyo de Adara en ‘Supervivientes All Stars’

El joven intentó por todos los medios de convencer a su expareja para que no abandonase, para ello le recordó aquellos buenos momentos juntos. Aunque están en momentos personales diferentes, no hay duda de que el cariño entre ellos permanece intacto. Tras la ausencia de la azafata durante los primeros días de concurso, muchos son los concursantes que se han interesado por saber cómo acabó esa relación.

En un momento dado, Marta Peñate y Olga Moreno estuvieron conversando con Bosco Martínez-Bordiú. Y fue entonces cuando le preguntaron por los motivos que le habrían llevado a poner fin a su historia de amor. El joven entonaba el mea culpa, reconociendo que, durante el pasado verano, no le dedicó tiempo a su pareja: «Salimos del programa, todos mis amigos fuera. Me dediqué a ir a ver a mis amigos y todo, no le presté tanta atención como debería. No miraba el móvil… «. Incluso reconoció que llegó a estar «cinco días sin contestar».

«Yo le tengo un cariño especial. Yo con Adara estoy súper bien, de ahí a que me vea… Tener una familia e hijos juntos tendría que ser bastantes cenas después», confesaba el sobrino de Pocholo, ante la atenta mirada de sus compañeras de concurso. Jorge Pérez, que también se unía a la conversación, le preguntó si tuvo algo que ver en esa decisión el hecho de que ella tuviese un hijo, algo que él ha negado categóricamente. «Me enamoré mucho más de ella cuando vi cómo cuidaba a su hijo, es una madraza», aseguró Bosco. Además, ha recordado que le encantaba jugar con él y que disfrutó mucho en ese tiempo que estuvieron juntos.

Adara fue la encargada de confirmar su ruptura con Bosco

Bosco Martínez-Bordiú y Adara Molinero pasaron un verano de lo más ajetreado, realizando diversos viajes, tanto con algunos de sus compañeros como en solitario. Sin embargo, hacia el final del verano, ambos dejaron de compartir imágenes juntos, lo que llevó a sospechar que algo podría haber pasado entre ellos. Hasta que, finalmente, la influencer decidió confirmar su ruptura.

«Él es una persona maravillosa y le deseo lo mejor, me quedo con el cariño que nos tenemos después de estos cuatro meses. Ya no estamos juntos desde hace bastante, no nos vemos desde hace un mes. Estamos en momentos totalmente diferentes. No pudo ser y no pasa nada», comentó la joven a Makoke, quien se encargó de hacerlo público en televisión.