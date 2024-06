El lapidario pronunciamiento de Omar Sánchez en ‘De Viernes’ ante el embarazo de Anabel

Omar Sánchez acudió a ‘De viernes’ para confesar cómo vivió la noticia de que su ex mujer espera a su primer hijo. Desde que Anabel Pantoja anunció al mundo su embarazo, las reacciones se han ido acumulando. Así, el televisivo confesó en el programa de Telecinco el difícil momento que atravesó cuando se enteró de la noticia y por qué ha sido tan duro para él.

El antiguo superviviente confesó en el programa presentado por Beatriz Archidona que, cuando descubrió la noticia, se pasó todo el día llorando. «El peor momento de este año fue el día que vi la portada de que mi ex pareja estaba embarazada», comenzó explicando en su entrevista grabada.

«Me alegro porque lo estaba buscando pero fue un día duro para mí. Se me juntó la ruptura con Marina, toda la prensa llamándome… Tuve que apagar el teléfono, pasé todo el día llorando», confesó Omar Sánchez. Y es que, el antiguo marido de Anabel Pantoja quedó algo sorprendido por lo rápido que han avanzado las cosas entre la televisiva y su nueva pareja, hasta el punto de convertirse en padres.

Omar Sánchez: «Conmigo también quiso ser madre»

Con una sonrisa irónica, explicó su sorpresa. «Pensé ‘qué rápido lo han hecho’. Llevaban poco tiempo. ¿Tenían prisa no?», preguntó el empresario mientras intentaba aclarar sus sentimientos en ‘De viernes’. «Me impactó porque el hijo de Anabel podría haber sido mío. Ella ha querido ser madre a toda costa cuando estaba con Yulen también quería», aseguró Sánchez al programa.

«Ella lo tenía en mente y hubiera sido con esa pareja o con otra, conmigo también quiso ser madre», reveló Omar Sánchez, que confesó entonces que durante su tiempo juntos también estuvieron dando vueltas a la paternidad. «Habíamos hablado muchas veces de formar una familia pero no lo intentábamos. Luego se torció todo y no pudo ser», continuó explicando el instructor de surf.

Al parecer, todo cambió una vez regresó de Honduras. «Luego se torció todo y no pudo ser. Anabel cambió de idea cuando yo volví de ‘Supervivientes ‘y no lo entendí, que quisiera casarse conmigo pero no tener una familia», señaló el entrevistado de ‘De viernes’, que recordó también de manera agridulce cuando él y Anabel se dieron el sí quiero. «El día de mi boda fue uno de los más felices de mi vida pero si yo sé lo que ella pensaba no me hubiera casado. Me mintió a la cara», sentenció el televisivo.

«Ni siquiera estaba enamorada al cien por cien»

«Hay una cosa grave que pasa en Cantora, nos pasó a los dos y supuestamente le faltó más atención o cariño por mi parte pero ella también estaba fría. No puedes decir que necesitas más de mí si ni siquiera estabas enamorada al cien por cien», insistió Omar Sánchez, que no dio más detalles sobre el fracaso de su matrimonio con la colaboradora de ‘TardeAR’.

Lo que sí confesó es que, pese al shock que se ha llevado al enterarse de su futura maternidad, tiene más que superada su historia con la sobrina de la tonadillera. «No siento nada por ella. Me la encontré en un festival cara a cara pero ni siquiera nos saludamos. No sé si ella tiene rencor o rabia pero yo siempre he hablado de ella con educación y me gustaría tener un trato cordial con ella», terminó asegurando el empresario.