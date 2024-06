Lydia Lozano pone en jaque a Anabel Pantoja y su novio en pleno embarazo con lo que destapa

Este miércoles, ‘Ni que fuéramos’ arrancaba cebando un exclusivón que tenía Lydia Lozano y que iba a dar mucho que hablar. Poco a poco, iban dando pistas asegurando que la noticia tenía que ver con alguien cercano a ellos y a la propia Lydia. Y finalmente, en torno a las 18:20 horas salía la bomba: los motivos por los que la supuesta infidelidad de David, el novio de Anabel Pantoja, se había parado después de que ‘Fiesta’ se hiciera eco de ello’.

Hay que retrotraerse al pasado 1 de mayo cuando ‘Fiesta’ adelantaba en exclusiva que David, el novio de Anabel Pantoja le había sido infiel a la colaboradora de ‘TardeAR’ en Canarias aprovechando que ella estaba grabando un reportaje para el espacio de Ana Rosa en el Festival Coachella.

Tras aquella información que adelantó ‘Fiesta’ nada más se volvió a hablar sobre la supuesta infidelidad de David a Anabel Pantoja. Pero este martes, ‘Ni que fuéramos’ lo recordaba al hablar del comunicado que había publicado la propia Anabel contra los programas de televisión que la estaban cuestionando si sería una buena madre o no. Y un día, después Lydia Lozano ha sido la encargada de desvelar por qué esa información desapareció de los programas de Telecinco.

«Como seguimos teniendo contacto con gente que trabaja en la cadena de enfrente pues he levantado el teléfono y la persona a la que he llamado se ha explayado. ¿Por qué se para la noticia? Pues según esta persona se para la noticia porque llaman a ‘Fiesta’ y dicen que no se puede hablar más del tema porque David es anónimo y porque está judicializado el tema. ¿Por qué ha acudido David a la justicia? Porque una chica le está extorsionando», explicaba Lydia Lozano.

Al parecer una chica estaría amenazando a David con contar todo porque tenía pruebas pero que si le daba dinero se callaba. Es entonces cuando el novio de Anabel Pantoja decide denunciar todo esto. «Los compañeros de ‘Fiesta’ se lo cuentan a Anabel y Anabel perdona a David», relataba Lydia. «¿Pero Anabel ve las pruebas?», le preguntaba María Patiño. «Anabel es consciente de que hay pruebas solo voy a decir eso y sabe que hay fotografías», respondía la colaboradora.

«Anabel lo sabe todo y si digo que le perdona es porque lo sabe. Pero no voy a meter más el dedo en la yaga porque hay un embarazo. La noticia se cuenta y se para pero hay muchos periodistas que han visto las pruebas y les consta que todo es verdad y que se lo cuentan a Anabel», proseguía contando Lydia Lozano en ‘Ni que fuéramos’ avanzando que a ella le iban a mostrar las pruebas.

Anabel Pantoja pudo haber llamado a Ana Rosa para parar la noticia de la infidelidad

Después, María Patiño daba otra versión de por qué la noticia de la supuesta infidelidad de David a Anabel Pantoja se había paralizado en Telecinco. Y es que según otra fuente, la sobrina de Isabel Pantoja habría llamado a Ana Rosa Quintana para parar la información.

«Hay alguien de la cadena de enfrente que se ha puesto en contacto con nosotros para decirnos que este tema se paraliza porque Anabel llama a Ana Rosa. ‘Fiesta’ es de la productora de Ana Rosa. Si Anabel llama para pararlo, ¿me pregunto Anabel ya sabía que este material existía con anterioridad o pide pararlo cuando se entera?», preguntaba la presentadora. «Pide pararlo porque puede afectar a su imagen», le respondía Kiko Matamoros.