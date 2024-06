Ana Rosa se pronuncia por primera vez sobre el incidente con un reportero de Sonsoles Ónega

Hace unas semanas se vivió un momento de gran tensión cuando Ana Rosa Quintana conectaba con una reportera de ‘TardeAR’ y al abrirse el plano se veía a un reportero de ‘Y ahora Sonsoles’ hablando justo al lado con otra invitada. A partir de ahí, la presentadora se deslenguó contra el reportero de Sonsoles Ónega acusándole de querer protagonismo a su costa.

«Oye disculpadme un momento. Perdona Carolina. Oye hay un compañero ahí que es de otra cadena, le ruego que se salga del plano porque yo esto no lo he visto en mi vida», se quejaba Ana Rosa Quintana de primeras.

«Estamos entrevistando a unas personas, oye si se quiere hacer famoso está bien. Pero me parece que hay determinadas actitudes y determinadas prácticas que en serio yo no lo he visto en todos los años de mi carrera. No todo vale compañeros, no todo vale», sentenciaba la presentadora de ‘TardeAR’ provocando un tsunami de reacciones en redes.

Enseguida, desde Atresmedia explicaron a El Televisero que los reporteros de ‘Y ahora Sonsoles’ y ‘TardeAR’ habían llegado a un acuerdo entre ellos para que la reportera de Ana Rosa entrevistara a tres de las afectadas mientras que el de Sonsoles Ónega se quedara con la otra afectada por las grabaciones en el baño que les había realizado su jefe.

Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’

Ana Rosa aclara lo sucedido con un reportero de ‘Y ahora Sonsoles’

Ahora, casi un mes después, Ana Rosa Quintana ha dejado claro lo sucedido en una entrevista con Yotele. «Empezamos la conexión y de repente se abre el plano y veo al reportero de la competencia ahí implantado como si fuera una falla. No sabía qué hacía ahí, porque mi reportera había quedado con estas entrevistadas desde hacía cuatro días«, destaca la presentadora desmintiendo así la explicación que se dio desde Atresmedia.

«Y por eso dije que todo no vale. Si están haciendo un directo, pues esperas y la haces tú después. Unas veces nosotros somos los primeros y otras somos los segundos, esto es así. Cuando los temas son los que son, la cuestión es repartirse», recalca Ana Rosa Quintana.

Al preguntarle por lo que dijeron desde Antena 3, Ana Rosa Quintana no se queda callada. «El reportero de Sonsoles llegó y le puso el pinganillo. Nosotros habíamos quedado con las cuatro. A la gente no se puede someter a estas tensiones, ni a los reporteros ni a los invitados», asevera la presentadora de ‘TardeAR’.

Tras este incidente, que cabe decir que no es único, pues ya ha pasado otras veces entre reporteros de ‘Espejo Público’ y ‘El programa de AR’ o entre ‘Cuatro al día’ y ‘Más vale tarde’, Ana Rosa lanza una declaración de intenciones. «Solo espero que esto sea un hecho aislado y mantengamos unas normas para el buen ejercicio de la profesión. Entiendo que esto fue una circunstancia, prefiero quitarle importancia», concluye.