Sonsoles Ónega se salta su tono habitual con una invitada: «¿Estoy incitando a un delito?»

Sonsoles Ónega generó gran confusión en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’ este miércoles con su controvertida respuesta a una invitada. La presentadora de Antena 3 se encontraba repasando el insólito caso de un pueblo en Galicia, donde un vecino hace fotos a los coches mal aparcados para notificarlo a las autoridades. Fue entonces, cuando hablando con una habitante del municipio, la periodista ofreció una polémica solución que provocó murmullos en plató por su naturaleza ilegal.

La localidad de Pobra do Burón tiene a un aliado de la DGT entre sus habitantes. Se trata de un vecino que toma fotos de los coches aparcados en tramos de la calle donde está prohibido para luego mandar las imágenes a las autoridades y que procedan a sancionar. «José tiene a todos los vecinos fritos a multas y cabreados como una mona», explicó la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’ antes de conectar con una persona que vive de cerca la situación.

Entonces, Sonsoles Ónega conectó con Alma, propietaria de una residencia de mayores en la calle donde vive el vecino en cuestión. Los colaboradores del programa se llevaron las manos a la cabeza mientras la invitada explicaba la delicada situación. Y es que, según explicó, han llegado a multar hasta al cartero mientras entregaba una carta certificada.

Sonsoles Ónega duda sobre su consejo: «¿Eso es un delito?»

Sonsoles Ónega en ‘Y ahora Sonsoles’

Se trata de un pueblo de 100 habitantes, en el casi todos los vecinos han sido multados por aparcar o estacionar en los 50 metros de calle marcados por la señal de prohibido aparcar. «Este tipo de gente no tiene familia, ya no lo quiere nadie. Un coche bomba le ponía yo a este señor para darle un susto. ¡Un susto solo!», sugirió Valeria Vegas revolucionando el plató por su incendiaria propuesta.

«Valeria se ha equivocado, no volverá a pasar», señaló Sonsoles Ónega mientras la periodista aclaraba que se trataba de una broma. Lo que no sabía la presentadora es que sería ella misma la que metería la pata con su consejo más sincero a la invitada. «Pero bueno, le vamos a sugerir una cosa a Pobra do Burón, en Lugo: quiten la señal de prohibido aparcar con una radial», sugirió la presentadora de Antena 3 provocando un murmullo generalizado en plató.

«¿Eso es un delito? ¡Qué me detengan!»

La periodista se dirigió entonces a sus compañeros algo confusa por la conmoción que habían causado sus palabras. «¿Eso es un delito? ¿Estoy incitando a algo malo?», preguntó Sonsoles, que lejos de retractarse de su incendiaria solución, insistió entre risas. «Mira, esa señal, fuera, y a ver quién dice que no se puede aparcar», sentenció la conductora de ‘Y ahora Sonsoles’.

Sin embargo, Alma aseguró que el vecino tiene a la ley de su lado tras una denuncia que presentó contra el Ayuntamiento. «El problema es que ahí atrás él se querelló contra el Ayuntamiento porque quería que le pusieran estas dos señales, porque los coches le obstaculizaban la salida de su casa. El Ayuntamiento no se presentó en el juicio, por lo que perdió. Ganó el vecino y ahora tiene una sentencia judicial que le reafirma en lo de las señales y en lo de no aparcar», terminó explicando la vecina.

Antes de despedirla, Sonsoles Ónega volvía a lanzarle la propuesta con cierta sorna. «Muchas gracias. Sentimos que vivan en esta situación, pero lo de la radial… ahí lo dejo«, soltaba la presentadora. «Lo de la radial… y cuando te detengan dices que te lo dijo Sonsoles Ónega«, se escuchaba decir a Miguel Lago. «¡Que me detengan!«, bromeaba entonces Sonsoles cantando la canción de David Civera.