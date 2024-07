Paloma García-Pelayo corta ‘Y ahora Sonsoles’ con palo a Antena 3 y pide una rectificación

Paloma García-Pelayo ha solicitado hacer un alto en el final de la emisión de ‘Y ahora Sonsoles‘ de este jueves para realizar una aclaración y pedir una rectificación por una información que ella misma dio sobre Bertín Osborne y que se ha titulado en algunos medios de forma incorrecta y totalmente opuesta a lo que la tertuliana transmitió realmente.

El problema es que esa malinterpretación se ha producido por culpa de la propia cadena, porque fue la web de Antena 3 y el perfil en redes del programa quienes titularon de forma incorrecta y sesgada. «Antes de irnos Paloma García-Pelayo quiere aclarar una información que dio aquí sobre Bertín Osborne y que se ha malinterpretado», ha introducido Sonsoles Ónega.

«Ayer dimos una información aquí que se interpretó y se tituló de manera completamente contraria y errónea. Se tituló en la web de Antena 3 y en Instagram, y luego muchos medios lo recogieron, que Bertín Osborne cancelaba su gira de verano tras las malas ventas de Valencia», ha empezado exponiendo Paloma García-Pelayo.

«En ningún momento dije que la cancelación se trataba por la bajada de ventas. Yo dije exactamente que Bertín tenía problemas de salud que arrastraba de antes por un covid persistente. Y no se ha cancelado ninguna gira de verano, entre otras cosas, porque no había programado. Él decidió no hacerla hace tiempo porque no se encontraba bien», ha explicado la colaboradora.

Paloma García-Pelayo: «Hay que intentar ser siempre fiel a la información que sale de este plató»

Paloma García-Pelayo este jueves en Antena 3

«Le quedaba un concierto comprometido, que era el de Valencia, y se ha confirmado que lo cancela por prescripción facultativa, que indica descanso por un edema en cuerdas vocales postcovid», ha proseguido aclarando Paloma García-Pelayo antes de apelar a una rectificación a los medios, a Antena 3 incluida.

La advertencia de la periodista ha sido clara y rotunda para proteger fundamentalmente la imagen de Bertín: «Cuidado con los titulares porque a veces dicen lo contrario y evidentemente hay que intentar siempre ser fiel a la información que sale de este plató. No se dijo eso y hay que ser fiel. Es justo rectificar y matizar cuando no se titula bien y, además, cuando la imagen de un cantante está de por medio». «Dicho queda con todo mi respeto», ha rematado.