Tirón de orejas de Sonsoles Ónega a Diego Arrabal por lo emitido en directo: "Me demandan"

Es sin lugar a dudas la noticia del día. La revista 'Diez Minutos' ha publicado en exclusiva las primeras fotos de la princesa Leonor en bikini mientras disfrutaba de una jornada en la playa en Uruguay. Para hablar sobre ello, Sonsoles Ónega conectaba este miércoles con Diego Arrabal.

Así, la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' daba la bienvenida al paparazzi porque había podido hablar con los fotógrafos que habían conseguido hacerle las fotografías a la princesa Leonor. Unas instantáneas de las que todo el mundo está hablando por el hecho de ver a la heredera al trono en bañador rodeada de chicos jóvenes.

"Diego Arrabal, buenas tardes", le saludaba después de comentar que la única colaboradora que la respetaba y le hacía caso era María del Monte. "Hola buenas tardes, yo también obedezco, estoy calladísimo", le contestaba el paparazzi. "Porque a ti te puedo bajar el micrófono y no se te oye, aquí no puedo", le contestaba Sonsoles Ónega.

Tras ello, Diego Arrabal rectificaba una información que se había dado asegurando que este reportaje solo lo ha hecho un fotógrafo. "Es solamente un fotógrafo, que es aún más complicado. En esta ocasión por problemas logísticos solo viajó una persona y mirad que reportaje. Estoy escuchando muchas cosas sobre que esto es chismorreo pues no entiendo que hacen en una mesa hablando de chismorreos", soltaba. Algo que provocaba que se diera por aludida Teresa Bueyes y que Sonsoles le diera la razón al paparazzi.

Sonsoles Ónega tira de las orejas a Diego Arrabal: "Apaga el cigarrillo inmediatamente"

Sonsoles Ónega y Diego Arrabal en 'Y ahora Sonsoles'

Después de escuchar a Diego Arrabal, Sonsoles daba paso a un vídeo en el que se recopilaba el momento en el que el rey Felipe VI fue pillado también por primera vez en bañador cuando estaba en el Juan Sebastián Elcano. Y justo a la vuelta de las imágenes, la presentadora lanzaba una advertencia al paparazzi porque estaba fumando.

"Diego, apaga el cigarrillo inmediatamente", le obligaba la presentadora mientras Diego Arrabal ponía gesto de que no estaba haciendo nada. "Hombre por favor, es que casi apareces y encima me metes a mí en un lío y me demandan", aseveraba Sonsoles percatándose de la multa que podría acarrearle al programa.

"Estaba viendo el vídeo", se justificaba él. "Si viendo el vídeo con eso que es veneno, apágalo", insistía Ónega. "Que no, que lo parece", añadía Arrabal. "Es que ahora saldrá por ahí el humo como si fuera Balbín y esto 'La clave'", concluía la presentadora.