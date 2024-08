Afra Blanco no se lo piensa y deja este demoledor aviso sobre Puigdemont en ‘La Sexta Xplica’

Este sábado 10 de agosto, ‘La Sexta Xplica‘ abordó la noticia política de la semana: el polémico regreso y posterior huida y desaparición de España de Carles Puigdemont con motivo de la investidura de Salvador Illa como President de la Generalitat. Afra Blanco ha vuelto a ser una de las más claras a la hora de dar su opinión al respecto.

«Hay gente que no sabe perder. Ese es Carles Puigdemont, que ha ejercido su derecho a una pataleta pública, que no ha sabido estar a la altura del rango Molt Honorable President», comenzó diciendo la sindicalista. Acto seguido, la colaboradora habitual del programa de laSexta procedió a enumerar las consecuencias del regreso público del político de Junts.

«La primera es que ha desacreditado a los Mossos d’Esquadra. La segunda es que, efectivamente, ha engañado a sus votantes. Y la tercera es que proyecta una imagen de Junts per Catalunya de un partido público poco fiable para su electorado y el electorado independentista», ha expresado Afra Blanco.

Afra Blanco: «Puigdemont está agotado»

Finalmente, la sindicalista señaló las dos conclusiones que había sacado de esta reaparición pública de Carles Puigdemont. «Como el ciclo independentista ha llegado a su fin, habrá otra cosa, pero este ciclo ha llegado a su fin. Y la ruptura del frente independentista, porque él también se ha encargado de visibilizar esa ruptura», argumentó Afra Blanco.

En opinión de la colaboradora, «Puigdemont está agotado. Ahora, igual que te digo que hay gente que no sabe perder, como Puigdemont, hay gente que no sabe ganar. Hay también la gestión de una victoria y, en el marco de la victoria, lo que no puedes pretender es ver al otro en una acción de derrota. No puedes pretender una humillación pública y hay actores políticos que buscaban la humillación pública», concluyó.