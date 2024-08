Afra Blanco se atreve con este claro vaticinio de Carles Puigdemont y descoloca a ‘Más vale tarde’

Este jueves 8 de agosto se está celebrando la sesión de investidura en la que Salvador Illa será nombrado nuevo Presidente de la Generalitat de Cataluña. Aunque el protagonista del día ha sido Carles Puigdemont con su regreso a España y su posterior desaparición. En ‘Más vale tarde’ han seguido la última hora con Ramoncín, Afra Blanco y Elisa Beni, entre otros.

Todos los colaboradores han sido contundentes contra el espectáculo que se ha visto este jueves por culpa de Carles Puigdemont con los Mossos en el punto de mira por haber dejado escapar al líder de Junts después de dar un mitin en el Arco del Triunfo en pleno centro de Barcelona.

Durante toda la tarde, ‘Más vale tarde’ se preguntaba dónde estaba Carles Puigdemont y si sería capaz de presentarse en el Parlament para la votación de Salvador Illa. Y Afra Blanco no dudaba en lanzar su opinión sobre lo vivido con Puigdemont.

«En principio Puigdemont que yo sepa venía a votar, todavía no se ha producido la votación, hoy ha dicho delante de un atril que hay quien celebrará que se le detenga por votar y en la réplica a la declaración de investidura de Illa ha expresado ese deseo de que Carles Puigdemont pueda expresar su derecho a votar, todavía no hemos pasado esa pantalla vereos si era verdad, medio mentira o que», destacaba la colaboradora y sindicalista.

«Lo que está claro es que esta sesión tenga que ver con otras sesiones de investidura por mucho que Junts así quiera visibilizarlo, por mucho que Alianza Catalana así quiera verbalizarlo o por mucho que Vox así quiera visibilizarlo. Esta sesión no tiene nada que ver con las sesiones de las leyes de desconexión que se vivieron o la de la sesión de la declaración unilateral de independencia. Y creo que eso hay que ponerlo en valor y como los Convergentes, Junts, están exhibiendo de manera constante una ruptura dentro de la unidad de acción del independentismo», destacaba Afra.

Afra Blanco, más clara que nunca sobre el fin de Puigdemont

Después, antes de la votación Afra Blanco confesaba que esperaba que Puigdemont cumpliera con su palabra de que iba a presentarse a la votación. «Sobre todo porque la imagen de Junts defendiendo ese ejercicio del derecho que ellos entienden del diputado Carles Puigdemont habrá muerto. Hoy estamos ante una nueva etapa y el fin de un proceso. Esto se deshincha, es el último relato de Puigdemont», sentenciaba la colaboradora. «No sé como te atreves a decir eso», le replicaba Marina Valdés.

Finalmente, el político no aparecía y cuando le nombraban los diputados de Junts aplaudían. Era entonces cuando Afra Blanco no dudaba en hacer un vaticinio sobre el futuro de Carles Puigdemont. «Yo sinceramente digo fin de etapa de Puigdemont«, aseveraba. «¿Entonces Sánchez ya no va a pactar con él?», le cuestionaba Elisa Beni. «No digo fin de etapa del independentismo, no digo fin de etapa de Junts, no digo fin de etapa de ERC ni de la CUP; digo fin de etapa de Puigdemont, ya está«, sentenciaba.

«El recorrido ha sido difícil desde 2017 pero lo cierto es que hoy tenemos a un presidente socialista con capacidad de alcanzar acuerdos con fuerzas independentistas y acuerdos progresistas, creo que no es menor el cambio y el camino realizado», concluía la colaboradora.