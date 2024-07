Afra Blanco señala algo de Carvajal en lo que pocos habían reparado en ‘Más vale tarde’

Es sin duda la polémica del día. Y es que el gesto que tuvo Daniel Carvajal al saludar a Pedro Sánchez se está comentando mucho por cómo uno de los capitanes de La Roja le retiró la mirada al Presidente del Gobierno. Un asunto sobre el que se han pronunciado en ‘Más vale tarde’ con Ramoncín, Iñaki López y Afra Blanco siendo claros frente a la defensa de Carmen Morodo.

El primero en pronunciarse sobre la polémica de Dani Carvajal era Ramoncín. El cantante no dudaba en decir que «me da pena porque es un jugador extraordinario«. «Pero es una cuestión de educación nada más», sentenciaba el artista y colaborador.

Tras escuchar a Ramoncín, era Iñaki López el que daba su opinión sobre ese controvertido gesto del jugador del Real Madrid. «A mi me llama la atención que no es obligatorio ni este saludo ni el besamanos en Zarzuela«, aseveraba el presentador. «Claro si no quieres ir no vas», apostillaba el colaborador antes de escuchar otras voces como la de Afra Blanco.

Afra Blanco sentencia así el saludo de Dani Carvajal

«Te quedas en el autobús si no te gusta y ya está», añadía Iñaki López. «Para mí el respeto institucional está. A mi no me hubiera parecido bien que se quedara en el autobús», le replicaba Carmen Morodo dejando claro su opinión. «Es una recepción y no hay que medir con qué entusiasmo saluda cada uno al Presidente del Gobierno. Hay más desplantes a diario entre los socios de Pedro Sánchez y no mostramos esta escandelera», defendía la colaboradora.

«Hombre estamos hablando de la selección de fútbol que se acerca a saludar a una institución», le contestaba Iñaki López. «Y le ha saludado», insistía Carmen Morodo. «Yo le doy más importancia a ciertas declaraciones que ha dado este jugador, que es un grandísimo jugador, pero podría estar más a la altura de la representación de los valores del deporte por lo menos desde el ámbito público, a que como le salude, que es evidente que muy bien no le cae el Presidente», añadía Afra Blanco.