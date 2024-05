Afra Blanco estalla como nunca antes en Antena 3 y Griso interviene: «Voy a decirte que te calles»

Afra Blanco no ha podido contenerse este jueves en ‘Espejo Público’ y ha acabado explotando contra uno de sus compañeros. En mitad de un debate sobre el Partido Popular Europeo y su visión sobre Giorgia Meloni, la sindicalista se enzarzó en una acalorada discusión con Graciano Palomo. Tal fue la gravedad del enfrentamiento que Susanna Griso tuvo que intervenir en numerosas ocasiones para calmar la mesa.

La izquierda española dejó muy claro el rechazo a los pactos de los liberales europeos con Giorgia Meloni en el Parlamento Europeo. Algo que choca con la visión de la presidenta de Comisión Europea, que no descarta pactar con grupos pertenecientes al grupo de Conservadores y Reformistas, en el que se encuentra la primera ministra italiana y Vox.

Afra Blanco estalla: «Cada vez que me interrumpas…»

Ante la polémica, Paco Marhuenda comenzó justificando al Partido Popular Europeo señalando la «superioridad moral de la izquierda» y como «le toca las narices». Entonces, Afra Blanco intentaba dar su opinión, pero el director de La Razón le cortó de manera fulminante. «Déjame acabar», espetó Marhuenda algo molesto con la sindicalista.

Afra Blanco y Graciano Palomo en ‘Espejo Público’

«Os estáis interrumpiendo más vosotros que los propios políticos», advirtió Susanna Griso a sus colaboradores para intentar poner orden en la mesa por primera vez en la emisión. Blanco insistió entonces en que, tanto Marhuenda como Palomo «no paran de insultar» con sus discursos, algo que Graciano Palomo no dejaría pasar. «En España, existe ese afán de superioridad moral», insistió el tertuliano secundando las palabras de su compañero.

Cuando Afra Blanco quiso rebatir las palabras del tertuliano, este le interrumpió con muy malas formas. «Cállate, que yo te he dejado hablar», espetó el autor silenciando a la sindicalista, que más adelante terminaría por estallar. «Cada vez que me interrumpas, que han sido muchas, también te voy a decir que te calles», exclamó Blanco algo cansada de las réplicas de sus compañeros.

Una vez más, Susanna Griso tuvo que intervenir entre sus tertulianos para conservar la paz en plató, y cuando conectó en directo con Juan Lobato, el líder del PSOE madrileño llegó a bromear con que la presentadora tenía «la mesa rebelde». «Me cuesta, me cuesta. En fin, no sé si me impongo, pero lo intento… y todo lo que tenemos por delante», terminó sentenciando la conductora de ‘Espejo Público’.