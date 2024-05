Susanna Griso rescata a uno de sus colaboradores más polémicos tras su traición por otro programa

Susanna Griso fue sorprendida este jueves por su equipo con la inesperada vuelta de uno de sus colaboradores. La presentadora de ‘Espejo Público’ se dirigió al exterior del plató para reencontrarse por sorpresa con Gonzalo Miró. El colaborador, que ha estado ausente durante varias semanas, se reincorpora al programa de Antena 3 tras su aventura en ‘Pekin Express’.

Con el debate de la ley de amnistía sobre la mesa, los colaboradores empezaron a advertir a la presentadora de que «alguien especial» la estaba esperando fuera de plató. «¡Atención! Un minuto de atención. Susanna, si eres tan amable, ponte en pie y dirígete, por favor, a la salida», le pidió la organización a la periodista.

Algo confundida, advirtiendo a su equipo de que iba «sin escaleta ni guion», Susanna Griso obedeció y comenzó a seguir las misteriosas indicaciones de sus compañeros. «Te vamos a pedir que vayas a la cafetería. Vas a encontrarte con alguien, un invitado sorpresa con el que vas a charlar», adelantaban a la presentadora, que continuaba el recorrido sin replicar.

Susanna Griso a Gonzalo Miró: «Me dijiste que ibas a estar un mes fuera»

«Vas a encontrarte con alguien que hace tiempo que no ves y echas de menos. Alguien debería estar ahí esperándote», insistió su equipo, algo que terminó por poner nerviosa a Griso. «Normalmente Miquel Valls me da pistas, en plan, es Pilar Vidal. Pero ahora, estoy perdida», confesó la periodista, que llegó a pensar que iba a encontrarse con Matías Prats.

Susanna Griso y Gonzalo Miró en ‘Espejo Público’

Fue entonces cuando Susanna Griso avistó a Gonzalo Miró en la barra del café, donde se escondía de la presentadora. Y la comunicadora se llevó una auténtica sorpresa al ver qué por fin había regresado de ‘Pekin Express’. «Nos faltaba alguien que nos defienda a Pedro Sánchez», bromeó la periodista mientras ambos avanzaban hacia el plató.

«Te he echado de menos», reconoció Griso. Y es que, la conductora de ‘Espejo Público’ no pensó en ningún momento en que pudiese tratarse de su vuelta al programa. «Te estaba escuchando mientras venías desde plató y me sorprendió que no se te pasase por la cabeza mi nombre», señaló Miró a la periodista. «Es que me dijiste que ibas a estar un mes fuera», espetó la comunicadora.

«He estado fuera más de un mes», aclaró el periodista ante la confusión de Susanna Griso, que tuvo que morderse la lengua para no revelar más detalles sobre la aventura de su colaborador habitual en el formato que se estrenará próximamente en Max. Aún así, intentó sacar algún detalle al concursante. «Sabes que no puedo decir nada», insistió Gonzalo Miró.

«Me dijo que, si iba bien la cosa, agotaría el plazo de tiempo que le dan y, si la cosa no iba bien, volvería antes. Deduzco que te ha ido bien», aseguró la presentadora de ‘Espejo Público’, poniendo en un aprieto a su compañero. Sin embargo, el periodista se limitó a asentir y sonreír hasta que se sentaron en plató para retomar los temas programados para la mañana.