Susanna Griso impacta por lo que pasó con Sofía Cristo sin cámaras a causa de Ángel Cristo

Susanna Griso ha alertado en ‘Espejo Público’ junto a Gema López de lo que presenciaron con Sofía Cristo fuera de las cámaras este martes. La joven se sentó en el plató del matinal de Antena 3 y dio la réplica a su hermano Ángel Cristo por sus duras palabras contra ella y su madre tras salir de ‘Supervivientes’.

«Mucha gente puede pensar que Sofía aprovecha el momento para arremeter contra su hermano. Yo ayer no la vi en ningún momento así», ha empezado comentando Gema, que ha recordado un hecho del pasado para contar a la Sofía Cristo que se encontró ayer cuando acabó el programa.

«La primera vez que a mi me cuenta Sofía que el comportamiento de su hermano no ha sido el adecuado con ella es en el 2009. Ella viene a una entrevista aquí en ‘Dónde estás corazón’ y cuando termina la entrevista nos fuimos a charla un rato y yo lo vinculé a todo lo que había pasado con su padre y ella explicó episodios que a mi me costaría reproducir en un plató. En ese momento ella tenía mucho miedo y ayer cuando salió de aquí yo vi de nuevo ese miedo en Sofía», ha destacado la colaboradora.

Susanna Griso ha suscrito esa impresión y ha revelado que la llegó a observar temblando: «Lo vimos inmediatamente porque ella cuando nos fuimos a un vídeo y cambiamos de tema empezó a temblar diciendo ‘esto va a tener consecuencias’. A parte de que tema a una demanda, yo creo que le tiene pánico a su hermano».

Al parecer, Sofía podría temer que Ángel Cristo emprenda acciones contra ella por decir que está haciendo «apología de un maltratador» al idealizar la figura de su padre frente a su madre. «Hacer apología de un maltratador y llevarlo como un abanderado dice mucho», fueron las palabras concretas que empleó, al tiempo que anunció una ruptura definitiva: «Ya no quiero saber nada más de mi hermano».

«Yo espero que no le pase factura psicológica. No ha habido una recaída para nada en el tema de las drogas. Hablo de una recaída psicológica porque sé que esto ella ya empieza a tratarlo. Es resucitar determinados fantasmas. Ella me dice que hacía tiempo que no vivía con miedo y que ahora vuelve a sentirlo», ha rematado Gema López, preocupada por cómo puede repercutir toda esta polémica en la salud mental de la DJ.