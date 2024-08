Ramoncín pone sus ojos en este detalle exacto de Puigdemont tras lo visto en ‘Más vale tarde’

Sin duda, este jueves 8 de agosto de 2024 pasará a la historia por el bochornoso espectáculo que se está viviendo en Cataluña con el regreso de Carles Puigdemont a España siete años después de su fuga y su posterior huida en plena sesión de investidura de Salvador Illa. Un asunto sobre el que se ha pronunciado alto y claro Ramoncín en ‘Más vale tarde’ después de que otros rostros como Gonzalo Miró lo hiciera en ‘Espejo Público’.

El cantante y habitual colaborador de La Sexta no dudaba en hacer referencia a las palabras que ha usado Puigdemont en su discurso en el Arco del Triunfo de Barcelona. «Se ha acordado de las palabras de Tarradellas cuando dijo ‘Ja soc aquí’. Pero se olvida de otras palabras de Tarradellas cuando le preguntaron un par de décadas atrás que qué iba a hacer y él respondió que ‘cualquier cosa menos el ridículo’. Pues eso se le ha olvidado», destacaba Ramoncín.

Ramoncín pone voz a lo que muchos creen de Carles Puigdemont y se fija en un claro detalle

«A mí me preocupa no si se ríe de las instituciones y si se ríe de un juez. El problema es reírte de aquellos en lo que creen por lo que tú estás luchando, ese es verdadero problema porque hay gente que cree en el independentismo y en el derecho a decidir. Y están en su derecho tengan razón o no, y lo conseguirán o no. Pero para mí esa es la gente, sean 3.000 o 3.500 a veces son pocos y otras muchos, y están dispuestos a apoyarle y si los Mossos hubieran aparecido hoy ahí para detenerle se lía la de Dios», proseguía diciendo Ramoncín.

«Esa gente está en su derecho de creer algo y lo que él tendría que haber hecho es bajarse de ese estrado y presentarse en una comisaría y decir voy a defender en lo que creo como hizo Oriol Junqueras y todo su gobierno que se quedaron mientras él se escapaba sin decir que se iba», sentenciaba el cantante.

Pero lejos de quedarse ahí, Ramoncín no dudaba en expresar lo que piensa realmente de Carles Puigdemont. «Este es un personaje, el otro día ya lo decía aquí, que está afectado del síndrome de hubris o hibris depende de como se lea. De esa capacidad de la gente de creer que tengo la razón en todo, de yo estoy por encima de todo. Y él se cree que es un héroe homérico y en realidad se ha convertido en un meme«, concluía.