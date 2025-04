Benjamín Prado se corona (y de qué forma) con estas palabras sobre Feijóo en 'La Sexta Xplica'

Este sábado, 19 de abril, en 'laSexta Xplica' han analizado el último intento de Alberto Núñez Feijóo de defender a Carlos Mazón. Aunque a Benjamín Prado no le sorprende en absoluto la forma en la que el líder del PP ha alabado al president de la Generalitat Valenciana.

Casi seis meses después de la DANA que asoló Valencia, Núñez Feijóo sigue defendiendo la gestión de Carlos Mazón. Un apoyo que no entienden ni los valencianos, que no cesan en exigir la dimisión de su presidente, ni los colaboradores del programa de La Sexta, como es el caso de Benjamín Prado.

Para el escritor, la gestión de Mazón aquel trágico día fue "nefasta": "El 70% de los ahogados en toda Europa en 2024 son de la DANA. La negligencia fue suya y exclusivamente suya. Eso se lo explicó Protección Civil, se lo explicó la UME, se lo explicó la CHJ y se lo ha explicado la jueza de Catarroja. Pero se quiere agarrar a que no porque solo quiere salvarse él. Está invirtiendo dinero en publicidad institucional para lavar su imagen pensando que se puede lavar una imagen que está manchada de sangre", asegura el colaborador.

Benjamín Prado no entiende la defensa de Feijóo a Mazón

Benjamín Prado insiste en que la mala gestión de la DANA lo sabe tanto el propio Mazón como Feijóo: "Lo sabe toda Valencia, lo sabe él y lo sabe Feijóo. Y sabiéndolo, recurriendo al cálculo político por encima de la dignidad de las víctimas, (Feijóo) está hablando de él como candidato. Me parece surrealista que esté hablando de que sea posible candidato. Mazón es un muerto que está en pie porque le está sujetando Feijóo. Me parece nefasta la gestión de Mazón, pero igual de nefasta, aunque menos trágica, es la gestión de Feijóo".

"Un verdadero líder toma decisiones difíciles en momentos complicados y contra algunos de los tuyos si no lo han hecho bien. Está demostrando una cobardía tremenda. No me extraña que le asombre la valentía de Carlos Mazón, al lado de él es el Cid Campeador", sentencia Benjamín Prado en 'La Sexta Xplica'.