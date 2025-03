Benjamín Prado traiciona a 'Más vale tarde' y 'La Sexta Xplica' con su irrupción en 'Tardear'

Si Marina Rivers dará el salto a 'Todo es mentira' este jueves tras desaparecer de 'Tardear', este miércoles ha sido un habitual rostro de 'Más vale tarde' el que se ha colado por sorpresa en el programa de Telecinco que presentan Verónica Dulanto y Frank Blanco. Hablamos de Benjamín Prado.

Así, el escritor y habitual colaborador de 'Más vale tarde' y 'La Sexta Xplica' en La Sexta conectaba en directo con 'Tardear' para hablar de la polémica que se ha generado con el libro sobre José Bretón después de que haya un debate sobre si se coarta la libertad de expresión o si es ético publicar un libro así.

"Benjamín Prado que es periodista es una de las pocas personas que a día de hoy ha podido leer ese libro", avanzaba Verónica Dulanto al conectar con él y tratar de saber cuál era su opinión sobre dicho libro. "Yo creo que era Manuel Azaña el que decía que en España la mejor manera de guardar un secreto es contarlo en un libro porque no los lee nadie", empezaba diciendo el escritor.

"Yo diría que hay dos vertientes. Una vertiente literaria y otra judicial. El libro de Luisge Martin está bien escrito porque es un buen escritor y creo que la teoría que corre de que no consigue lo que pretende que es reflejar la mente de un criminal y horrorizarnos al ver como la gente que comete una atrocidad como la que cometió José Bretón pues es capaz no solo de justificarse sino tratar de culpar a las víctimas del crimen", exponía de primeras Benjamín Prado.

Tras ello, Benjamín Prado defendía que el "libro tiene un scoop periodístico muy importante porque es la primera vez que José Bretón reconoce que mató a sus hijos que es algo que no había hecho hasta ahora". "El libro obedece a una tradición literaria sobre crímenes como el de las niñas de Alcasser o el de la guardia urbana de Barcelona y no ha pasado nada", aseveraba.

Benjamín Prado defiende la publicación del libro

Con respecto a la vertiente judicial, el también colaborador de 'Más vale tarde' confesaba que "quizás uno entiende muy bien lo que debe sentir Ruth cuando se cuentan en un libro intimidades de su vida". "¿Tú defenderías la publicación del libro?", le preguntaba Frank Blanco. "Sí, yo absolutamente. En el siglo XXI no podemos estar hablando de secuestro de libros", respondía él.

"Otra cosa es que Ruth, de la que se cuentan intimidades de alcoba y de pareja tremendas pueda ejercer su derecho y denunciar lo que tenga que denunciar pero el camino no es secuestrar libros. Esto es un trabajo que han hecho numerosos autores antes. Y el libro está publicado en una colección que se llama Panorama de narrativas con lo cual tiene una ficcionalización y en el código penal español hay una orden que dice que quien ha cometido un crimen no puede lucrarse de él y el libro no lo ha escrito José Bretón, pero es cierto que es su relato", sentenciaba Benjamín Prado.