El retrato que le hace Benjamín Prado a Carlos Mazón con estos tres calificativos en La Sexta

Raro es encontrar a alguien que siga defendiendo a Carlos Mazón tras su pésima gestión de la DANA y más después de las continuas mentiras y excusas que ha ido dando sobre donde estaba el día en el que se desató la tragedia. Aunque Alberto Núñez Feijóo si que sigue dando la cara por el presidente de la Generalitat aunque todo tiene una explicación según Benjamín Prado.

Todo se producía después de que 'Más vale tarde' se hiciera eco de una información sobre el debate que se tuvo en el CECOPI sobre el mensaje de alerta que se tenía que enviar a los valencianos. "Me parece aterrador que haya x personas en una reunión de emergencia y le dediquen una hora, dos, o cuarenta y cinco minutos para ver qué mensaje se envía. Oigan hagan como una agencia de noticias manden un avance de que hay demasiado riesgo de tal y luego ya darán más detalles. Es de una inoperatividad que se lo tienen que hacer mirar en la Comunidad Valenciana y donde sea", sentenciaba Cristina Pardo.

Tras ello, Cristina Pardo le daba la palabra a Benajmín Prado. "Quiero hablar de esto con Benjamín como escritor, ¿en casos así yo permitiría hasta no poner tildes no? Pero que manden algo", aseveraba la presentadora. "Que manden algo y que mande alguien porque el problema es que el vacío de poder que se produjo en Valencia fue muy preocupante pensar que al final una tragedia de estas características dependa de la presencia o no presencia de una sola persona, del presidente Carlos Mazón", respondía de primeras él.

"Bueno Mazón dice que no era necesario que él estuviera en el CECOPI que estaba todo bien organizado y que él como presidente de la Generalitat podría perfectamente no haber estado en la peor tragedia en un siglo de la Comunidad Valenciana", recalcaba con cierta ironía Iñaki López.

Benjamín Prado, describe a Carlos Mazón en 'Más vale tarde': "Irresponsable", "inepto" y "cínico"

A lo que Benjamín Prado se sumaba de forma contundente. "Yo creo que a Carlos Mazón lo único que le interesa, y se está demostrando, es salvar su propio pellejo. Está muy preocupado en demostrar que no fue él y que no hacía falta", proseguía diciendo el escritor.

"Carlos Mazón fue irresponsable antes, fue inepto durante y está siendo cínico después. Es que además él tiene a su favor dos cosas. Por un lado piensa en el modus operandi característico de estas cuestiones en su partido, el 11-M fue ETA, las residencias fue Pablo Iglesias y el otro día Pedro Sánchez agredió a un honrado ultra dándole en su espalda con su pala de voluntario", añadía antes de que Elisa Beni y Cristina Pardo le cortaran para decir que no había constancia de que a Pedro Sánchez le agredieran con una pala en la espalda.

Finalmente, Benjamín Prado respondía a la pregunta que le había hecho de primeras Cristina Pardo. "A mí me parece muy preocupante que en una catástrofe de semejante envergadura todo dependa de que el presidente esté comiendo o no comiendo con alguien, diga que si o no al general de la UME", añadía el colaborador.

Por último, con respecto a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo con Susanna Griso en 'Espejo Público' y a la que también ha replicado Andrea Ropero, Benjamín Prado era claro. "Ni el presidente del Gobierno dice lo que dijo Feijóo ni en el tono en el que dice que lo dijo, ni el señor Mazón hizo lo que dice que hizo el señor Feijóo. Yo lo que creo es que la defensa de Feijóo es un mensaje para fanáticos", sentenciaba.