Benjamín Prado señala a Ayuso al dar la clave del culpable de la gestión de la DANA

Este martes, Benjamín Prado ha sido contundente al contestar a Arturo Pérez-Reverte tras lo que dijo de la DANA en 'El Hormiguero' y no ha dudado en señalar como el responsable máximo de la tragedia a Carlos Mazón en 'Más vale tarde'.

"Mira que le quiero yo a Pérez-Reverte y que he disfrutado leyendo y disfruto leyendo de sus novelas pero estoy en absoluto desacuerdo con su manera de afrontar esta cuestión. Yo creo que en la gestión de la catástrofe anunciada hay un único y máximo culpable que es el Presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón que fue de una ineptitud extrema antes de la riada y está siendo de una cobardía extrema después de la riada", empezaba diciendo el colaborador.

"Me parece que se lo ha explicado claramente el general de la UME que le ha señalado que en la mayor parte de lo que estaba diciendo era mentira. Decir que los reyes sí, pero el presidente no, hombre ya solo nos queda el modelo irresponsable de que le han pegado un palo y ha huido, que es el modelo de todos los matones te pego pero si te quejas es porque eres un gallina y no tienes narices", proseguía señalando con contundencia Benjamín Prado.

La cronología de lo sucedido con la DANA

Después, 'Más vale tarde' hacía una cronología exacta de cómo se produjeron los hechos y cómo actuó la Generalitat con Carlos Mazón al frente desmontando parte de todo lo que contó este lunes en su comparecencia. "La AEMET hizo extensiva la alerta roja a toda la Comunidad Valenciana a las 7:30 de la mañana, la Confederación Hidrográfica del Júcar a las 11:30 ya tenía alerta por el canal del Magro pero ellos no son los encargados de trasladar esas alertas a la ciudadanía, eso es protección civil y eso pertenece a la Generalitat y parece que hay que recordárselo al Presidente", sentenciaba Iñaki López.

Por su parte, Cristina Pardo comentaba que "lo que nadie exactamente pudo prever era la cantidad de agua total que iba a caer o como iban a reaccionar todos los ríos, los embalses". "Yo creo que sería interesante que igual que hemos visto a alcaldes que suspendieron las clases porque había alerta roja o que mandaron a los trabajadores a casa que eso se hiciera extensivo a todos los ciudadanos lo entendamos del tirón, alerta roja en tu comunidad suspensión de clases y teletrabajo", añadía la presentadora.

Benjamín Prado señala a Mazón como responsable de la gestión de la DANA

Justo después, Benjamín Prado volvía a tomar la palabra para cuestionar la gestión de Carlos Mazón por no hacer caso a las alertas después de que Iñlaki López volviera a lanzar una clara pregunta. "Lo interesante sería saber cuando Mazón da el dato de que han desactivado las alertas porque ya no ocurre nada o porque han bajado los datos de la Confederación del Júcar que nos diga de donde salen esos datos, ¿es una interpretación del Presidente de la Generalitat? Porque la confederación lo niega", cuestionaba el presentador.

"Las cosas vienen de donde vienen, este señor empezó su mandato cargándose la unidad valenciana de emergencias, empezó su mandato cargándose la oficina de información del cambio climático. Dijo que era un chiringuito y un derroche y le dio 20 millones de euros a los toros", recordaba Benjamín Prado.

"Su partido decía que los SMS de alerta era una intromisión intolerable a la intimidad de las personas, ha dicho que la AEMET mentía también lo dijo en su día Martínez-Almeida. Este señor dijo que a las 18h el temporal amainaba, ¿Quién se lo dijo? ¿de dónde sacó ese dato? Tendrá que explicarlo. A mi esto me recuerda a cuando Álvarez Cascos dijo que se llevaran el Prestige un poco más lejos. La culpa es como los 7.291 muertos de Ayuso, la culpa es del de al lado, la culpa es del piloto del ave, la culpa es de Iglesias", concluía el escritor y colaborador.