Benjamín Prado se viene arriba al definir a Ayuso en tres términos apabullantes en 'Más vale tarde'

El plantón de Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez tras ser citada en la Moncloa al igual que otros presidentes autonómicos está trayendo mucha cola. Y Benjamín Prado no ha dudado en manifestar su profunda indignación con la decisión de la ejecutiva madrileña.

Lo ha hecho en su última colaboración en 'Más vale tarde', el programa de Cristina Pardo e Iñaki López, tras escuchar a Feijóo asegurando que respalda esa controvertida decisión de Ayuso. El líder del PP había declarado anteriormente que sería "un error" no asistir a este tipo de reuniones, pero ahora, ante las insistentes preguntas de los medios, ha clamado un "cómo no voy a respaldar a Ayuso"; defendiendo que no pueden explicar mejor su postura y que no hay ningún choque de criterios aunque así lo quiera hacer creer la prensa.

"Lo de no podemos explicarlo mejor ¿significa que es imposible explicarlo mejor o que no son capaces de explicarlo mejor? Porque tiene las dos lecturas, a mi me parece más bien la segunda que la primera", ha reaccionado Benjamín Prado con sorna.

El novelista se ha venido arriba y expuesto que "no acudir a una reunión, y más si es con un presidente del Gobierno, es maleducado y creo que, si no acudes, siendo la presidenta de una comunidad autónoma, es irrespetuoso con el cargo que ocupa", ha sentenciado.

"Si de lo que se va a hablar es sobre la financiación de la región que presides, es absolutamente irresponsable; y no ir a hablar con Pedro Sánchez, después de tenerlo todo el día en la boca, es cobarde", continúa argumentando Benjamín Prado con la mayor de las contundencias.

"De manera que maleducado, irresponsable y cobarde es lo que le define", concluye el escritor y tertuliano en su retrato más duro sobre Isabel Díaz Ayuso desde 'Más vale tarde'.