‘La Sexta Xplica’ se ve interrumpida por lo presenciado con dos invitados del programa: «Egoísta»

Más allá de analizar la actualidad con el regreso a España y posterior fuga de Carles Puigdemont, ‘La Sexta Xplica‘ dedicó este sábado su debate a hablar del turismo y cómo planifican sus vacaciones los españoles y en concreto los trabajadores más precarios.

En los últimos años, y con el incremento de las redes sociales, se ha complicado lo de hacer turismo pues muchas zonas se abarrotan después de haber visto fotografías de dichos lugares en redes sociales. En este sentido, la guía turística Silvia Romero criticaba el objetivo de las personas que solo van a hacer turismo para hacerse una foto y posturearla en redes sociales.

«Es un error movernos con esa motivación. Yo creo que hemos perdido el sentido de viajar», aseveraba la invitada de ‘La Sexta Xplica’. «¿De qué forma estamos viajando? Hay que ser honestos cuando nosotros vamos fuera. Criticamos a los que vienen, pero luego, cuando nos vamos de vacaciones, no nos miramos», destacaba la guía turística.

«¿A qué viajas? ¿Qué es lo que buscas? Porque si no tienes ganas de aprender cosas nuevas, quieres estar cómodo, solo quieres que te atiendan bien, no vas a aprender nada y no te vas a interesar por el sitio que estás visitando… ¿Entonces para qué te mueves? ¿Solo para poner una foto, presumir con tus amigos porque queda bien en Instagram y te da estatus?», se preguntaba Silvia Romero.

Para esta guía turística cuando uno viaja lo hace para «salir de tu zona de confort». «Para que te cuestiones tus valores, tus principios, tus ideas y si no, no viajes», apostillaba la invitada de ‘La Sexta Xplica’. Tras escucharla, era el periodista y habitual colaborador del espacio de Verónica Sanz, José María Camarero el que se echaba encima de ella.

«Me parece egoísta este mensaje. Me parece bien que defiendas un turismo más honesto, para visitar y conocer lugares nuevos, pero pongámonos en la piel de quien no tiene mucho dinero para viajar y lo que quiere, después de 11 meses seguidos en el ‘tajo’, es descansar. Es igual de digno y honesto que el que se quiere ir a un hotel durante una semana», le replicaba el colaborador.

«¿Para descansar necesitas cruzar el planeta?«, preguntaba Silvia y al ver que no le dejaban terminar, Verónica Sanz pedía que le dejaran acabar su argumento. «Vamos a dejar hablar a Silvia, por favor«, pedía la presentadora. «Está muy bien que tú necesites descansar, pero no siempre tiene que ser un viaje de aventuras supercañero. Será porque quieres contar que has llegado a no sé donde para descansar», sentenciaba la guía turística en ‘La Sexta Xplica’.