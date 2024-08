Gonzalo Bernardos pierde la compostura y pide a la dirección de ‘La Sexta Xplica’ expulsar a un invitado

Este sábado 3 de agosto ‘La Sexta Xplica’ ha debatido acerca de la reducción de la jornada laboral, un tema con posturas muy enfrentadas. Y así se ha podido comprobar en el programa nocturno de La Sexta, donde las declaraciones de un empresario hostelero han enfadado sobremanera al economista Gonzalo Bernardos, quien ha pedido a gritos su expulsión del plató.

La propuesta acordada entre el PSOE y Sumar el pasado mes de enero abrió la posibilidad de una jornada laboral de 37,5 horas para el año 2025, en lugar de las 40 actuales. Una medida que ha contado con la oposición de la mayoría de los empresarios, mientras que los trabajadores se han mostrado a favor de la misma.

Como es habitual en ‘La Sexta Xplica’, el espacio ha dado voz a personas de todo tipo de estratos sociales. Lo que nadie se esperaba era la reacción del economista y colaborador habitual del programa, Gonzalo Bernardos, quien ha entrado en cólera con un invitado por su postura en contra de la ley propuesta por el Gobierno.

Bernardos forma parte de la grada de expertos, en la que también se sientan, entre otros, la sindicalista Afra Blanco o la liberal Gisela Turazzini. El economista ha argumentado el por qué la reducción de la jornada tendrá consecuencias positivas para los trabajadores. Sin embargo, pese a su elaborado razonamiento, se ha encontrado con la crítica del dueño de un restaurante, que no estaba para nada de acuerdo con él.

Gonzalo Bernardos pide a ‘LaSexta Xplica’ la expulsión de un empresario

‘La Sexta Xplica’ debate sobre la reducción de la jornada laboral.

«Mi local es una anomalía porque yo doy solo comidas, de lunes a domingos, y no ha mejorado la productividad. Lo he comprobado», ha comenzado diciendo David Ariza, propietario de ‘Rice&Bones’. Ante esta afirmación, Verónica Sanz, presentadora de ‘La Sexta Xplica’, ha querido saber: «¿Los trabajadores no estarán más contentos y podrán ofrecer una mayor productividad?». Algo que el invitado ha negado: «Media hora al día no mejora la productividad».

En ese momento, el colaborador ha estallado y, a gritos, ha pedido a la dirección la expulsión del hostelero: «Por favor, a la dirección del programa, que traiga a alguien, que hay muchísimos restauradores en España, que se gane la vida«. Acto seguido, ha atacado al empresario: «Aquí todos lloráis».

Pese a esta salida de tono de Gonzalo Bernardos, Ariza no se ha achantado y ha insistido en su postura. El hostelero ha hecho referencia a los posibles contrastes entre la productividad y la sensación de «ver los bares llenos». Así como la realidad que puede esconder el margen de beneficios. En su opinión, lo ideal sería que cada empleado generase unos 7.000 euros de beneficio. «Como no van a producir más es trabajando más», ha sentenciado Afra Blanco.