Le cortan el micrófono a un tertuliano de ‘La Sexta Xplica’ ante lo sucedido: «Bajadle el volumen»

José Yélamo se marchó de vacaciones la semana pasada y por tanto, Verónica Sanz se puso al frente de ‘La Sexta Xplica’ desde este sábado. Y en su primer día como presentadora, la periodista tuvo que ponerse seria durante los debates y llamar la atención a alguno de sus colaboradores.

Uno de los debates más tensos de la noche se produjo a raíz de la última hora sobre el caso de Begoña Gómez. El espacio se hizo eco de las reacciones de algunos políticos al hecho de que la mujer de Pedro Sánchez se acogiera a su derecho de no declarar.

Así, el sociólogo Rafa López no se contuvo en ‘La Sexta Xplica’ al contestar a Isabel Díaz Ayuso después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid llegara a ironizar con que se estaba persiguiendo a la mujer y el hermano de Pedro Sánchez por ser solo «familiares» suyos como ha pasado con su pareja o su hermano. «Juraría que eso es lo que me han hecho a mí durante los últimos cinco años», aseguró la política del PP.

«En el caso de Begoña Gómez, se está buscando el lícito penal; mientras que, en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, él ha confesado un delito», recordaba Rafa López en ‘La Sexta Xplica’. «La Justicia debe de condenar actos ilícitos, no destruir carreras», añadía el sociólogo durante su turno de palabra. Pese a todo, Rafa López no dudó en cuestionar que Félix Bolaños siendo ministro de Justicia asegurara que se está persiguiendo al Presidente del Gobierno y su familia de forma injustificada.

«Un ministro no puede decir eso y menos el ministro de Justicia», aseveraba el sociólogo. Después era el jurista Santiago Martínez-Vares el que generaba lío en el plató del espacio que presenta Verónica Sanz al relacionar sin ningún pudor a Begoña Gómez con Air Europa y lo que sucedió con la areolínea y su rescate.

Verónica Sanz pide cortar el micrófono de un colaborador de ‘La Sexta Xplica’

Justo cuando Martínez-Vares abrió un nuevo melón, Verónica Sanz tuvo que cortar el debate de ‘La Sexta Xplica’ para irse a publicidad. «Vamos a desgranar todo esto, pero me vais a dar unos minutos», aseveraba la presentadora que intentaba conectar en directo con el mitin de Donald Trump en el que reaparecía el republicano siete días después de su intento de asesinato.

«No, déjame terminar», le exigía el jurista al sentir que le habían cortado sin acabar su argumento. «Te has metido tú en este jardín y yo me tengo que ir a publicidad», le respondía Verónica Sanz desafiante. Pero Santiago Martínez-Vares lejos de quedarse callado se saltaba a la torera la orden de la presentadora y seguía hablando.

Algo que obligó a Verónica Sanz a ponerse seria y pedir a los técnicos que le quitaran el micrófono del colaborador. «Bajadle el volumen porque ahora estoy hablando yo», se quejaba la presentadora ante el equipo de sonido que no dudó en cortar el micro del jurista. Tras ello, la presentadora logró conectar con el mitin de Trump y después se fue a publicidad.