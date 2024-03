Verónica Sanz desmonta este significativo detalle de Ayuso en un minuto en ‘Al Rojo Vivo’

Verónica Sanz ha empleado una de sus últimas intervenciones en ‘Al rojo vivo‘ para poner en evidencia ante los espectadores de La Sexta el significativo cambio en los argumentos y en el discurso de Isabel Díaz Ayuso respecto a la polémica que le salpica sobre el presunto fraude fiscal de su novio.

La presidenta de la comunicad madrileña ha modificado ostensiblemente su estrategia de comunicación a la hora de hablar o de referirse a la denuncia que ha presentado la Fiscalía contra su actual pareja por un fraude a la Hacienda Pública, asegurando que ella no tiene que por qué explicar «absolutamente nada» de ese supuesto delito que se le imputa.

«Vamos a analizar las palabras de la presidenta porque la férrea defensa que había ejercido de Alberto González, su pareja, ha cambiado«, ha introducido Verónica Sanz para colocar el acento en un detalle que es verdaderamente llamativo y que está dando que halar: «Ya no se refiere a él como ‘mi pareja’ ni ‘mi novio’, ahora es ‘un particular’«.

«Yo respondo por la Comunidad de Madrid, que no tiene nada que ver en toda esta historia, y las estrategias de defensa de un particular no son parte de mi responsabilidad como presidenta», decía exactamente Isabel Díaz Ayuso en sus últimas declaraciones públicas. Ese modo de aludir a su novio es lo que ha desconcertado y en lo que ha reparado Sanz.

«Pero hay un argumento que no cambia entre los que esgrime Ayuso y es la insistencia en decir que no hay un delito ni una investigación, sino una maquinaria del Estado poniendo toda la carne en el asador para destruir al adversario, que es ella», ha enfatizado Verónica Sanz como otro de los aspectos elocuentes de sus palabras.

«Y se ha referido también a las amenazas de su propio jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, a una periodista de ElDiario.es. Para Ayuso ese «os vamos a triturar» u «os vamos a cerrar» no suena a amenazas sino a una discusión de WhatsApp entre amigos y en confianza», ha reprobado la periodista y presentadora.