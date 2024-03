Gonzalo Miró lanza la pregunta que muchos se hacen de Ayuso sin paños calientes en ‘La Roca’

Este domingo, ‘La Roca‘, que celebraba 100 programas, ha debatido en su tertulia política sobre el caso del supuesto fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y tras escuchar a sus compañeros, Gonzalo Miró no se ha podido contener al expresar su opinión en torno a este asunto.

Así, Gonzalo Miró era claro al recalcar que «yo entiendo que como suele ser habitual lo que hace el entorno de la Presidenta de la Comunidad de Madrid es enfangar el terreno de juego e intentar complicar las cosas que no son tan complicadas».

Pero lejos de quedarse ahí, Gonzalo Miró ha sido sentenciador al decir lo que piensa de todo este caso que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. «Yo me pregunto por qué no hay ninguna responsabilidad política en que todo el entorno familiar o cercano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid termina beneficiándose del dinero público y no pasa nada», soltaba sin pudor el colaborador.

«A mí esta pregunta me llama mucho la atención y que nos enfanguemos en otro tipo de cosas que forman parte de los alrededores del tema en cuestión y es todo lo que ha ido pasando con familiares y entorno cercano», sostenía Gonzalo cuando era cortado por Antonio Naranjo. «Yo no te he interrumpido», le pedía él para que le dejara seguir con su opinión. «Pero si ni le conocía», le replicaba el periodista tratando de defender a Ayuso.

Gonzalo Miró se enfrenta a Juan del Val y Antonio Naranjo por Ayuso

«Todos terminan beneficiándose del dinero público y aquí no pasa nada», insistía Gonzalo. «Pero cómo que no pasa nada», le espetaba Juan del Val. «Si no pasa nada Juan porque al final todo queda en si la ministra ha dicho no sé que, en si otro ministro ha dicho tal», aseveraba Miró. «Es que es grave», se escuchaba decir a Naranjo.

Pero Gonzalo Miró insistía en que lo «grave es que sistemáticamente el padre, el hermano, la madre, el novio y siempre se terminan beneficiando de dinero público de todos los madrileños y aquí no hay ninguna responsabilidad política». «Yo creo que habrá que tirar del hilo y saber cuánto dinero da la Comunidad de Madrid al máximo contratante de la pareja de Isabel Díaz Ayuso», añadía el colaborador.