José Yélamo se despide de ‘La Sexta Xplica’ y deja su puesto como presentador por esta razón

José Yélamo se despidió de los espectadores de ‘La Sexta Xplica’ de un modo muy sutil, pero dejando claro que hace una pausa en su puesto como presentador por vacaciones cuando cerró la entrega de ayer, 13 de julio, con un elocuente «feliz verano».

Por tanto, el comunicador se retira temporalmente y se marcha de la TV para tomarse unas semanas de descanso como sucede con todos los presentadores titulares de los distintos programas; y lo hace después de una noche muy intensa informativamente hablando con el intento de asesinato de Donald Trump durante un mitin en Pennsylvania, resultando herido leve en una oreja.

Ante este suceso histórico y de extrema gravedad, ‘La Sexta Xplica’ se movilizó rápidamente y alargó su emisión para abordarlo hasta casi las dos y media de la madrugada; momento en el que se produjo ese adiós momentáneo de José Yélamo hasta el arranque de la próxima temporada televisiva.

Además, las vacaciones del periodista empiezan por todo lo alto con su asistencia al partido de final de la Eurocopa 2024 entre España e Inglaterra, que se disputa este domingo a partir de las 21:00 horas en Berlín y en el que la selección española puede volver a hacer historia 12 años después. Un viaje que, tal y como reveló en su entrevista con Miguel Ángel Revilla, iba a hacer de empalme.

«Soy un afortunado y me voy a ir a Berlín sin dormir. Me voy al estadio. He conseguido un vuelo de última hora y una entradita. Así que me voy para allá», desveló José Yélamo en una entrega de ‘La Sexta Xplica’ que firmó su tercer mejor resultado anual con un buen 6,1% de cuota. En estas semanas de ausencia de Yélamo será Verónica Sanz la que, previsiblemente, le sustituya como así sucedió ya el verano pasado.