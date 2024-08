El recado de la madre de Edwin Arrieta a Rodolfo Sancho en 'Mañaneros': "Con todo el respeto..."

Quedan menos de 72 horas para conocer la sentencia final de Daniel Sancho en Tailandia, y ‘Mañaneros’ ha sorprendido con la entrevista más esperada. Adela González, que debutaba esta semana al frente del matinal de La 1, conectaba este lunes con Marcela Arteaga y Leovaldo Arrieta, los padres de Edwin Arrieta. Fue entonces cuando la madre aprovechó para dirigirse a Rodolfo Sancho, padre del acusado, para mandarle un claro mensaje de cara al fin del proceso legal.

De madrugada y en directo desde Colombia, los padres del cirujano plástico cuyo asesinato en Tailandia paralizó el mundo durante el verano pasado, atendían en exclusiva a ‘Mañaneros’. El 29 de agosto se conocerá la pena a la que tendrá que hacer frente Daniel Sancho y las primeras palabras de la familia sobre la condición sexual de su hijo eran el plato estrella de la primera emisión de la temporada.

«Es una familia que está completamente destrozada, Edwin era clave para el sustento de su familia», comenzaba explicando el reportero de TVE desde Colombia. Y aunque la entrevista transcurrió completamente en directo, el matinal se encargó de grabar algunas preguntas fuera de cámara para desvelarlas este martes. «Él dijo que Edwin era gay, si a nivel mundial hay gays ya. Eso era antes que se escondían», señaló la madre del colombiano antes de que le preguntasen por Rodolfo Sancho.

Los padres de Edwin Arrieta hacen este llamamiento a Rodolfo Sancho: «Me gustaría que…»

Adelan González y la madre de Edwin Arrieta en ‘Mañaneros’

Fue entonces cuando Marcela se dirigió directamente a la cámara con un recado para el actor, que ha vivido de manera muy pública todo el proceso judicial de su hijo. «Ojalá viniera, sería muy bueno. Señor Rodolfo, con todo el respeto que él merece, me gustaría que viniera a Colombia, porque yo no voy a ir a España, para que él me diga que pasó«, sugirió la colombiana dejando la propuesta en el aire.

Vencidos por el dolor, los padres de la víctima dejaron claro que esperan resignados cualquier resolución judicial que pueda llegar para el hijo de Rodolfo Sancho. «¿Qué voy a hacer? Yo sé que Edwin está muerto, que no lo voy a volver a ver. Que se haga la voluntad de Dios, yo estoy resignada a lo que sea», sentenciaba la mujer con rostro serio. Y es que, desde hace más de un año, continúan intentando gestionar su pérdida en mitad de toda la sobreexposición mediática del caso.

«Nosotros lo dejamos en manos de Dios»

«Imagínese, esto es duro, tantos comentarios… No estoy conforme con lo que pasó con Edwin, que no encontraran todos los restos… no sé. Sé que no me han dicho toda la verdad», aseguró Marcela, a lo que su marido no dudó en pronunciarse. «Todo esto ha sido muy duro para nosotros. Daniel Sancho nos quitó el pan que nos daba mi hijo, la ayuda que nos daba. Hoy en día no tenemos esa ayuda, Dios mío. Pero Dios está en el cielo y yo sé que él va a hacer justicia. Nosotros lo dejamos en manos de Dios, que se haga la voluntad de Dios», señaló de forma contundente el entrevistado, lamentando las dificultades económicas que continúan atravesando.

Sobre si tenían algún mensaje para el acusado, el hijo de Rodolfo Sancho, la madre se mostró lo más tajante posible, entrecortada por el dolor. «Que lo perdone Dios. Porque lo que ese señor hizo no tiene comparación. Porque mi hijo no era un santo, pero mi hijo era bueno sobre todo con sus papás y con su hermana. ¿Qué voy a decir? Hay tantos comentarios en televisión…», comenzó señalando la entrevistada a Adela González.

Ante su desgarrador relato, la presentadora insistió en cuál sería la sentencia justa para su familia. «Lo que decidan. No puedo decir una cosa porque no sé, no sé. Que hagan lo que crean conveniente. Si lo condenan, Edwin está muerto. Si lo dejan suelto, Edwin está muerto. Si lo matan… Edwin está muerto», sentenciaba con tristeza la colombiana, que volvió a recalcar que lo que más le atormenta es no saber con certeza si pudieron encontrar todo el cuerpo de su hijo, que fue descuartizado.

El futuro de Daniel Sancho

«Eso me preocupa, eso me duele. Siempre han dicho que no encontraron todo el cuerpo de Edwin. ¿A quién le creo? Yo no vi ese cadáver, y cuando vinieron las cenizas yo no sé si vinieron las cenizas o no vino nada. ¿Qué pasó ahí? No lo sé«, terminó señalando Marcela, sin más recados o pronunciamientos sobre Rodolfo Sancho o su hijo, que en menos de 72 horas conocerá su resolución final tras ser acusado de asesinato con premeditación, ocultación de cadáver y destrucción de pruebas.

De demostrarse finalmente la premeditación, se abren dos posibles escenarios en el final de Daniel Sancho. Uno es la prueba de muerte, que no suele aplicarse con demasiada frecuencia, y la segunda y más probable, la cadena perpetua. De descartarse la planificación del asesinato, se enfrentaría a una condena por homicidio doloso, que lo mantendría entre rejas entre 15 y 20 años. Por último, de considerarse homicidio imprudente, el hijo del actor solo haría frente a una sentencia de 3 a 8 años de cárcel.