Así ha sido el debut de Adela González en ‘Mañaneros’ en TVE y el público dicta su veredicto

Ahora si que sí. ‘Mañaneros‘ ha estrenado su segunda temporada en las mañanas de TVE con Adela González como nueva presentadora tras el salto de Jaime Cantizano a las tardes de Onda Cero. La vasca formará tándem con Alberto Herrera y Miriam Moreno.

Adela González y Alfonso Arús han sido los encargados de abrir la nueva temporada televisiva este lunes 26 de agosto, el mismo día en el que vuelven Sonsoles Ónega y Ana Rosa Quintana a las tardes de Antena 3 y Telecinco y el día que se estrena Carlos Latre con su ‘Babylon Shhow’ en el access de la cadena de Mediaset.

Eran las 10:40 horas cuando Silvia Intxaurrondo daba paso a su nueva compañera desde ‘La Hora de La 1’. «Voy a hacer un toc, toc muy especial a nuestros compañeros de Mañaneros, porque se estrena Adela González. Bienvenida Adela, muy buenos días«, destacaba Silvia. «Hola muy buenos días Silvia, qué contenta estoy de saludarte a ti, a todos los mañaneros y mañaneras que nos ven», le contestaba Adela.

Juato después, Adela González no dudaba en dar las gracias por la bienvenida que había tenido en TVE. «Quiero dar las gracias por la bienvenida que he tenido en esta gran casa, la casa de Televisión Española, la de todos, la que tiene el mejor cartel. No hay más que verlo», reconocía la nueva presentadora de ‘Mañaneros’.

«Tenemos un equipo que lo hace fenomenal, que lleva un año haciéndolo. Muy engrasado y muy solvente. Os lo vamos a demostrar en esta nueva temporada que arranca ahora mismo. ¡Comienza Mañaneros!», concluía antes de dar paso a la cabecera.

En su primer día, Adela González ha seguido toda la actualidad y ha contado con una entrevista exclusiva a los padres de Edwin Arrieta a tres días de conocer la sentencia de Daniel Sancho. También ha contado con una gran exclusiva sobre Froilán en la sección de corazón.

Aplausos a Adela González en su debut en ‘Mañaneros’

Y parece que la elección de Adela González para sustituir a Jaime Cantizano ha sido muy aplaudida en redes sociales. «Adela González es el mejor ejemplo de ser una presentadora divertida , eficaz y profesional al tratar temas que abarcan desde actualidad hasta el corazón. Ojalá obtenga la audiencia que se merece», escribía un usuario.

«Que bien le queda Mañaneros’ a Adela González. Tengo claro que, poco a poco, va ir conquistando a los espectadores, y quien sabe si, en un fitiro, podemos estar hhablando de la reina de las mañanas en audiencias», expone otro.

