Adela González se cuela en ‘Mañaneros’ de esta imprevista forma antes de su debut oficial

La nueva temporada de ‘Mañaneros’ está a la vuelta de la esquina, y con ella, el estreno de Adela González en TVE. Tan solo tres días antes de su debut como presentadora del matinal, la antigua presentadora de ‘Sálvame’ se ha pasado por el plató para hacer su primera aparición. Será el próximo lunes 26 de agosto cuando la periodista comience su nueva etapa en la cadena pública, y en su breve aparición ha dejado claro que está ansiosa por empezar.

Tras una primera etapa conducida por Jaime Cantizano, ‘Mañaneros’ arrancará la próxima semana su nueva temporada con un nuevo rostro al frente. La periodista vasca será la encargada de conducir el matinal a partir del próximo lunes, y no ha dudado en pasarse por el plató para tantear el terreno con sus compañeros antes de su gran estreno en la cadena pública.

El magacín ha anticipado el estreno de su nueva temporada con un divertido vídeo en el que se puede ver a algunos de los colaboradores y que culmina con una aparición estelar, la de Adela González. Avanzando por distintos espacios del plató, el clip muestra cómo Lydia Lozano y compañía se preparan para regresar a sus puestos de trabajo después de las vacaciones.

Adela González se prepara para su estreno en ‘Mañaneros’

«Estoy contando los días que me quedan para dejar de trabajar otra vez», comenta la colaboradora visiblemente abatida por el inminente regreso de ‘Mañaneros’, lamentando el «madrugón». Es entonces cuando se puede ver a la nueva presentadora en un banco, sentada entre periódicos. «Me he leído todos estos y me quedan algunos más, las revistas me las sé todas, no se me va a pasar nada», adelanta la periodista.

Y aunque su compañero insiste en los peores aspectos de la vuelta a la rutina como madrugar o los atascos, Adela González deja más que claro que está deseando ponerse al frente del espacio de La 1. «Me encanta madrugar, yo soy muy de por la mañana. Me encantan los compañeros», asegura la comunicadora mientras el colaborador continúa su interrogatorio.

La presentadora llega a asegurar que incluso le gustarán «las broncas de los jefes», y bromea pidiendo una edición de ‘Mañaneros’ para los fines de semana. La sustituta de Jaime Cantizano aterriza en TVE justo después de su etapa en Mediaset, donde estuvo al frente de ‘Sálvame’ y tras su intento fallido en los fines de semana de La Sexta con ‘Más Vale Sábado’.