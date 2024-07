Adela González aclara los rumores de si Terelu Campos quería su puesto en ‘Mañaneros’

Comienza un nuevo ciclo en las mañanas de La 1. Tras la marcha de Jaime Cantizano de ‘Mañaneros’, la cadena pública tenía la difícil misión de buscar un rostro que sustituyese al presentador gaditano. En estas semanas pasadas se rumoreó tanto el salario de Terelu Campos en el programa, como que podría haberse postulado para ese puesto. Sin embargo, se produjo su fichaje por ‘De Viernes’, lo que cesaba su colaboración con TVE.

Finalmente, Adela González fue la escogida para hacerse cargo de la nueva era del magacín diario de La 1. De este modo, Adela deja atrás un año profesional en el que en junio de 2023 vivía el final de ‘Sálvame’ en sus propias carnes y también su breve paso por Atresmedia, en el que presentó ‘Más Vale Sábado’ junto a Boris Izaguirre durante esta temporada.

Adela González, eres la nueva presentadora de ‘Mañaneros’, llegas a TVE. ¿Cómo lo afrontas este reto?

ADELA – Pues con muchísimas ganas, con mucha ilusión y fuerza, porque adoro trabajar en la tele y con esa responsabilidad, con ese plus que da trabajar en Televisión Española, que es la televisión de todos, la que quieres, pero con mucha ilusión, con muchas ganas, porque además es un proyecto muy bonito, es un proyecto muy chulo.

Vas a ir contando la actualidad, vas a entretener cada mañana a todos los españoles. ¿Cuál sería la noticia que te gustaría dar en estos primeros meses cuando llegues?

ADELA – ¡Uf! Pues… así soñando… me encantaría dar buenas noticias referentes a la ciencia, la investigación, a que haya un montón de tratamientos para curar muchas enfermedades que padecen muchas personas. Y esas noticias son las que me encanta dar. Sé que no se van a poder dar en tan poco tiempo, pero mira, pasito a pasito, la gente que sufre y que puede encontrar un alivio, esa es la buena noticia.

Entras en la carrera por ser la nueva reina de las mañanas…

ADELA – No me gusta nada ese título. No me gusta ser rey, ni reina, ni nada. Lo he dicho antes, quienes trabajamos en la tele venimos a hacer un programa que funcione, obviamente, que tenga audiencia, porque eso significa que lo estás haciendo bien y que a la gente le gusta. Tú llegas al plató, primero a la redacción, a prepararte bien los temas, porque si no, el plató se cae.

Hay que salir, con la sombra muy bien puesta, por cierto, mira que mona estoy (risas), pero si no sabes de qué vas a hablar, eso es paja. Hay que preparar muy bien los temas. Y si lo haces bien, la gente te va a abrir su casa, te va a abrir las puertas de su casa y en eso hay que trabajar. Ya los títulos es que no… no son necesarios.

Hay también luego una parte de crónica social en la que vas a reencontrarte con excompañeras y excompañeros. ¿Cómo afrontas esa parte más divertida o más sosegada?

ADELA – Pues con muchas ganas, porque es cierto que en ‘Mañaneros’ también se juega mucho, hay mucha creatividad, hay mucha fantasía, hay un puntito de locura y eso me encanta. Y es algo que antes quizá, o me daba más reparo, o no había tenido la oportunidad de poder hacerlo, y ahora sí, con lo cual, mira, el mensaje que me ha enviado antes Lydia: ‘Ahora ya me conoces y ya sé que vas a lidiar con esto perfectamente’, Lydia nunca mejor dicho.

Pues sí, lo voy a hacer y con muchas ganas. ¿Y sabes qué pasa? Que en un programa tan largo, con tanta actualidad, que a veces es tan dura, el llegar a unos sofacitos, sentarse, relajarse, reírse, comentar, relaja mucho y te da vida y te da impulso para coger y a ver qué viene después, porque la vida ya es lo suficientemente gris para que le quitemos la parte rosa. Entonces, sí, con muchas ganas.

A un programa tan largo como este, que vais a competir también con otros magacines de otras cadenas, ¿qué le diferencia? ¿Cuál es el potencial que tiene ‘Mañaneros’?

ADELA – El equipazo. A mí me parece que tiene un equipo increíble y claro, estamos hablando de Radio Televisión Española y los medios. Estamos hablando, que lo ha comentado antes Ana María Bordas, de que podemos llegar a todos los rincones de España, con una rapidez, con una inmediatez y con una profesionalidad muy grande. Tenemos unos medios muy potentes y con eso siempre se juega con ventaja, pero si tienes los medios y no lo sabes explotar bien, pues ahí fallas, y yo creo que ‘Mañaneros’, eso lo hace muy pero que muy bien.

Adela, ¿en qué punto de tu vida profesional llega este proyecto para ti?

ADELA – Pues en un momento muy bueno. Porque tengo las suficientes tablas, experiencia y madurez personal para afrontar las cosas con una tranquilidad, un peso, un aplomo, que no tenía cuando empecé, como es normal. Cuando empiezas, empiezas ahí. Pero también con esa ilusión. No, es ‘Yo es que he hecho ya tele, esto ya lo he hecho’. No. Es un gran reto, muy grande. Y entonces esos nervios y esa fuerza las tengo ahí siempre, porque me encanta lo que hago, es que me encanta.

¿Has intercambiado mensajes con Jaime Cantizano?

ADELA – Se lo tengo que preguntar a los compañeros porque no tengo su teléfono, no lo tengo, pero lo haré porque me parece que es un presentador como una copa de un pino y yo le deseo lo mejor, que ya lo ha estado haciendo en Onda Cero durante el fin de semana. Ahora lo va a hacer, que yo entiendo que también para la conciliación personal es algo muy necesario. Y nada, le deseo lo mejor.

Pero sí que he recibido, y eso me hace enorgullecerme un poco, porque algo he hecho bien, mensajes de compañeros y compañeras de todas las cadenas, todas, de todas, presentadores, presentadoras con las que voy a competir, directores con los que voy a competir, de todos. Y entonces, eso, me encanta. La gente se piensa que nos odiamos y no.

Si tú has trabajado con ciertas personas en ciertas cadenas y has hecho un buen feeling, eso luego lo recoges y yo lo he recogido. Así que también quiero dar las gracias a todos esos compañeros que me han mandado un mensajito, que alucinaron en Berlín cuando lo vieron y que se alegraron mucho por mí. Un beso.

Me dices que te ha escrito mucha gente y se ha comentado en las últimas semanas que el puesto de presentadora de ‘Mañaneros’ podría haber sido también para Terelu.

ADELA – ¿Qué? Eso es algo que ha contado Kiko Hernández, ¿no? Oye, pues pregúntale a Kiko, que si él maneja la información.

Me refiero a si te ha escrito Terelu, que como ha estado en ‘Mañaneros’…

ADELA – Pues todavía tengo mensajes sin mirar. Igual lo tengo, no sé. Lydia fue de las primeras que me escribió. Insisto, compañeros y compañeras de todos los programas en los que he estado y de todas las cadenas.

Este último año ha sido un año frenético. Acabó ‘Sálvame’, pasaste a Atresmedia. ¿Cómo valoras este último año?

ADELA – De crecimiento y de aprender. En mi anterior etapa, el programa que hacíamos era largo, era complicado, la franja también. Pero mira, estalló la guerra de Gaza e hicimos unos especiales muy potentes y en cada programa aprendes y ahí nos tuvimos que poner las pilas en otros asuntos.

¿Estás viendo ‘Ni que fuéramos’ en esta nueva aventura que están teniendo?

ADELA – A veces, pero sobre todo por redes, porque me saltan por Twitter o Instagram, siempre me llegan fragmentos y sé que además me felicitaron un día por la tele. O sea que nada, un saludo. Un beso muy fuerte.

¿Cómo recuerdas aquella última etapa? Porque parece que fue hace mucho y en verdad, fue hace un año.

ADELA – Me parece que ha pasado una vida. Pues mira, lo comentaba antes, es una etapa en la que aprendí algo de mí, que es esa parte un poquito más pizpireta, más alegre, más gamberra, que yo sé que tengo, porque me conozco, y los que me conocen también lo saben, pero que no había demostrado en televisión.

O cuando hicimos la Fashion Week y me decían ‘no sabíamos que sabías desfilar’. Yo tampoco, porque no lo he hecho nunca. Entonces, tener la oportunidad de demostrar que puedes hacer otras cosas y que eso no te quita rigor ni fuerza a la hora de presentar otros temas. De hecho, mi siguiente proyecto era de actualidad, pura y dura, ¿no?

Pero que hayas estado haciendo un programa de entretenimiento brutal, muy creativo y que te llamen de una cadena que se centra muchísimo en la actualidad. Eso también dice mucho.

¿Qué fue lo más duro de aquella época? ¿O el apoyo que más tuviste tú en esa época de ‘Sálvame’ final?

ADELA – Bueno, pues siempre la familia, claramente, y los compañeros. Es que fuimos una anomalía de la televisión. No es normal que un programa dure 14 años, eso es una anomalía. Y haciéndolo todos los días, esa cantidad de horas. Entonces, lo normal es que el programa dure un tiempo, se acabe, venga otro… En 14 años, ¿cuántos programas he podido hacer?

Entonces, este programa ha acabado y yo entiendo que habían sido muchos años y también aquello era una gran familia y que fue duro. Y para mí también porque me incorporé después, más tarde, pero me sentí muy acogida. Pero bueno, ahora estreno ‘Mañaneros’ y nueva familia, así que…

¿Por qué tenemos que verlo?

ADELA – Porque os vais a enterar de todo lo que pasa. Además, os vais a enterar sin darte cuenta y os lo vais a pasar muy bien, os vais a entretener un montón.

Adela, muchísima suerte en esta aventura y a tope con ella.

ADELA – Muchas gracias.