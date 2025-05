La vida actual de Cristina Castaño a los 46 años: la actriz de 'Al salir de clase' que dejó 'La que se avecina' por este motivo

En nuestra televisión hay una serie de actores y actrices secundarias que, poco a poco, van ganándose el reconocimiento del público. Tanto es así que, muchas veces, acaban siendo más relevantes y famosos que los propios protagonistas. Ahí tenemos un claro ejemplo con Cristina Castaño, que aunque dejó 'La que se avecina' a los 96 capítulos (la serie tiene ya casi 200), ha sido uno de los personajes más queridos y famosos de la ficción de Telecinco. Porque su Judith Bécker, decidida, fuerte y con muchas ganas de reivindicarse, tuvo uno de los mejores arcos de la historia de 'La que se avecina'.

La actriz gallega ya tenía una carrera a sus espaldas cuando fichó por la serie de los hermanos Caballero. Primero en series de la TVG (televisión autonómica gallega) como 'Pratos combinados' o '4º sen ascensor'. Pero su primer gran papel fue en 'Al salir de clase', la mítica serie adolescente, donde estuvo más de 300 episodios dando vida a Lydia Celada, desde la tercera temporada hasta el final. Uno de los personajes más pérfidos de la ficción de Telecinco, que continuamente usaba el engaño para salirse con la suya. "Mi vida está hecha de muchos golpes de suerte, como que me eligieran para la serie 'Al salir de clase' (Telecinco), donde fui la mala malísima", dijo para Fotogramas.

Cristina Castaño en 'Al salir de clase'.

"Todo el mundo odiaba a Lydia", confesó en Fórmula TV. "Pero me decía: 'tienes que ser más mala todavía'. Era muy divertida. Yo recuerdo disfrutar mucho con ella. Yo no me cortaba un pelo y pedía que la hicieran mala, mala. Tenerla de compañera en el instituto habría sido una pesadilla para cualquiera". Y Cristina Castaño sabe de lo que habla, porque como comentó en otra entrevista para La Vanguardia, sufrió de mucho acoso en su época adolescente por el mero hecho de ser pelirroja. "Llegaron a perseguirme hasta el portal de mi casa burlándose de mí por ser pelirroja y cuanto más me defendía, más se crecían. Solo pude llorar".

Con esta historia, formó parte de Educando contra el bullying, la plataforma online de vídeos de la Fundación ColaCao que trata de proporcionar herramientas para la educación emocional y en valores y la prevención del acoso escolar. “Los niños tienen que estar siempre supervisados, tanto en el aula como en las zonas de recreo. Los profesores deberían estar pendientes: según los estudios, hay dos casos de bullying por aula, no por colegio sino por cada clase. Sobre todo, lo que se necesita es una concienciación del problema. Y creo que tiene que haber educación, prevención e información al respecto".

Tras su paso por 'Al salir de clase', participó en series como 'Herederos' o 'El comisario'. Pero la que le dio fama nacional y por la que más la conocemos todos, es por 'La que se avecina'. Estuvo en nueve temporadas, interpretando a Judith Bécker. Esa vis cómica también le llevó a los escenarios del Club de la Comedia. Y, pese a ser uno de los personajes más queridos de la ficción de Telecinco, decidió dejarla para buscar nuevos horizontes interpretativos. "No fue una decisión fácil. Hay que tomarla... y luego llevarla a cabo. Por suerte lo hice. El personaje ya estaba contado... y el tiempo me ha dado la razón. Me ha permitido hacer personajes diferentes y demostrar al público que soy una actriz más completa", explicó en la Cope.

Cristina Castaño como Judith Bécker en 'La que se avecina'.

Y es que, tras su salida de la serie de Mediaset, ha participado en películas como 'Angry Birds' u 'Hotel Transilvania 3' dando voz a dos de los personajes principales; como también en series como 'Rapa', 'Cuerpo de Élite' o 'Toy Boy'. Esta última estrenada durante la pandemia. ""Empezamos este proyecto de una manera muy ambiciosa. 'Toy Boy' tenía todos los ingredientes para ser un éxito, así que teníamos mucha ilusión. Sin embargo, el estreno fue un bajón. No podía ser que todo el esfuerzo y tanto amor que le habíamos puesto se quedase en nada. Sentimos un vacío tremendo", confesó en una entrevista para Diez Minutos.

Un activismo continuo y fuerte

Pero es que Cristina Castaño no solo es conocida por sus papeles en televisión y cine, sino también por su continuo activismo por los derechos sociales y diversas causas. Como, por ejemplo, por los derechos de los animales. “ Recordaros que, en estas fechas, muchos animales son abandonados. Hagamos que las Navidades no sean sólo para nosotros. Lleva a tu perro contigo y comparte estas fiestas con tu mascota", compartió en un post en su Instagram el Día de los Derechos de los Animales.

“A través de la cultura podemos reivindicar cosas”, explicó en otra entrevista para la COPE. Y es que la actriz no ha dejado de pedir igualdad salarial para las mujeres en el mundo de la televisión. “El miedo a hablar es lo que perpetúa estas situaciones. Es fundamental apoyarnos entre nosotras y cambiar las reglas del juego”, comentó en una entrevista para el diario AS.

Así que Cristina Castaño no es solo una actriz más, sino que busca mejorar las cosas. E incluso se mostró muy afectada tras la muerte del Papa Francisco, al que tuvo la ocasión de conocer en persona. “Muere el Papa Francisco y quisiera dar mi más sentido pésame a todos aquellos para los que fue luz y guía. Mi viaje al Vaticano para conocerle hace ya casi un año marcó un antes y un después en mi vida por muchos motivos y esos días quedarán grabados para siempre en mi corazón”, contó en un post en sus redes sociales.