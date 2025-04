Ana Rosa desvela en Telecinco el sorprendente gesto que tuvo el papa Francisco con ella durante su enfermedad

La semana comenzaba con una triste noticia. El papa Francisco moría el pasado lunes 21 de abril y, cinco días después, este sábado 26, se ha celebrado su funeral. Por tal motivo, Ana Rosa Quintana se ha desplazado hasta Roma para conducir desde allí una edición especial de 'El programa de AR'.

Tras anunciarse el fallecimiento del pontífice, la periodista confesó que este tuvo un gesto con ella cuando se encontraba en pleno tratamiento contra el cáncer de mama que, afortunadamente, ya ha superado. La presentadora compartió que le regalaron un rosario bendecido por el papa Francisco. Fue José Beltrán, director de la revista 'Nueva vida', el que se lo hizo llegar.

"José Beltrán, sin conocernos, cuando yo estaba malita y en plena quimioterapia, me hizo llegar, a través de un amigo en común, un rosario bendecido por el papa Francisco especialmente para que me recuperara", contó Ana Rosa en directo. Y él explicó cómo le hizo llegar este obsesquio tan especial: "En un uno de los encuentros con el Papa, como yo sentía mucho el trance por los que estaba pasando Ana, se lo conté y le dije que había una presentadora española que estaba pasando por una situación complicada. Le pedí que me bendijese un Rosario y, como él hacía siempre, lo hizo. Sabía perfectamente que ese rosario era para Ana Rosa Quintana".

Ana Rosa muestra, emocionada, el rosario bendecido por el Papa

En ese momento, la presentadora prometió que llevaría el rosario a uno de los programas. Y así lo ha hecho. Ha sido este sábado, en el programa especial de despedida del papa Francisco. "Me he traído el rosario que me bendijo el Papa", ha contado la comunicadora, sacando de un estuche blanco, con la imagen del pontífice, la pieza. "Es un rosario de palo de rosa. Yo en ese momento lo necesitaba, estaba muy enferma", ha explicado,

"Algo me habrá hecho, que aquí estoy sana y salva. Lo he traído porque creo que tenía que estar aquí", ha concluido, visiblemente emocionada. Además, Ana Rosa ha querido dedicarle unas sentidas palabras: "El Papa que, con sus errores y sus aciertos, no creía en una Iglesia cerrada como un castillo, el papa que abrió su pontificado a todas las confesiones, el Papa que dijo 'la primera forma de indiferencia en la sociedad humana es la indiferencia ante el prójimo'".