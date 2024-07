Por qué merece la pena ver ‘Betty la fea, la historia continúa’, el remake de la serie 20 años después

Solo hemos tenido que esperar dos décadas para saber qué paso con Beatriz Pérez Pinzón y Armando Mendoza. Los dos protagonistas de ‘Betty la fea‘. La serie es una de las telenovelas más influyentes de la historia. No solo eso, sino que rompió un sinfín de récords y además internacionalizó una nueva forma de hacer este tipo de ficciones. Sus adaptaciones por todo el mundo empezaron a brotar como por arte de magia, y tenemos grandes ejemplos como la española ‘Yo soy Bea‘ o la americana ‘Ugly Betty’. Todas partiendo de la misma base, pero consiguiendo una entidad propia. La magia de Betty, que regresa este 19 de julio con ‘Betty la fea, la historia continúa’ en Prime Video, obró el milagro y, como hemos podido comprobar, sigue intacta.

La serie, cuya primera temporada constará de 10 episodios, tendrá dos capítulos semanales hasta completar la temporada. Por lo que la emisión del final de ‘Betty la fea, la historia continúa’ será el próximo 5 de agosto. Este primer día de estreno llega también con dos episodios bajo los títulos de ‘La reconciliación’ y ‘Betty al poder’. Mientras el primero es una buena introducción a los personajes que amamos hace 20 años, el segundo ya empieza a encontrar su nueva dinámica, y sintiéndose muy cómoda con ella.

Regresan todos los personajes, y todos los intérpretes originales. Además de nuevas incorporaciones como Juanita Molina, que da vida a la hija de Betty y Armando; o Jerónimo Cantillo, interpretando a Jeff, un nuevo protegido de Hugo Lombardi que revolucionará Ecomoda. ‘Betty la fea, la historia continúa’ acierta donde no supo hacerlo la primera serie secuela de la ficción original, la olvidada ‘Ecomoda’, que solo consiguió alargarse durante 13 episodios. Esta nueva propuesta de Prime Video es fiel al espíritu original. Eso sí, con un salto de calidad importante (gracias al presupuesto de la plataforma).

Así es ‘Betty la fea, la historia continúa’

La secuela nos cuenta la historia de la icónica Beatriz Pinzón Solano 20 años después de la conclusión de la novela original. Mientras la empoderada Betty sigue casada con Armando Mendoza, miembro de la familia dueña de Ecomoda, busca reconstruir la relación con su hija adolescente Mila. Y además trata de sobrellevar la crisis de su empresa familiar y la vida marital, preguntándose si hace 20 años escogió el camino que la hizo verdaderamente feliz.

La serie de Prime Video comienza con un necesario repaso de todos los personajes de la ficción original. Un buen Previously on que nos hace un recorrido por toda la historia de Betty, desde que entró en Ecomoda hasta que acaba casándose con Armando Mendoza, su jefe. Entre medias, peleas continúas con Marcela, unión con el llamado ‘Cuartel de las Feas’ y su cambio de look impresionante, que paralizó al mundo. Y, cuando termina el repaso, nos encontramos con su voz en off… ¿en un funeral? Pero tranquilidad, no es un flashforward en el que descubramos que Betty ha muerto. Sino que el fallecido es el padre de Armando, el dueño de Ecomoda, y que pidió a Betty que fuera presidenta.

Esta muerte une a casi todos los trabajadores de la firma, pero todos reaccionan sorprendidos al ver a Betty por allí. Ahí descubrimos que ella y Armando están separados (que no divorciados), aunque tampoco sabemos las razones para ese distanciamiento. Verles a todos juntos, y cómo Hugo Lombardi empieza a inventarse motes sobre ella (usando un clásico como el de Bruti, la fea) nos hace volver a hace dos décadas. Porque la propuesta de Prime Video tiene voz propia, sí, pero está repleta de referencias a la serie original, tan en forma de frases como de tics de los personajes. Y se agradece, porque hace que nos sintamos como en casa.

‘Betty la fea’ vuelve a nuestros hogares 20 años después.

Conocemos a la hija de Betty, Mila, y cuando aparece ella, el encuadre telenovelesco se vuelve más moderno, más Generación Z. El montaje es más picado, más rápido, con más cambios de plano. Algo que no ocurre cuando ella no está en pantalla. Así que se agradece que esta nueva historia de Betty la fea intente nuevas cosas, y no se quede anclada en el pasado. Porque ningún revival que se queda atrás acaba por funcionar. Hay que evolucionar, aunque sin olvidar de donde se viene.

Ana María Orozco sigue siendo la estrella

Si en la ficción original, Betty era la auténtica estrella de la función, en la serie secuela sigue siendo igual. El carisma de Ana María Orozco sigue intacto, y ella es el espíritu que mantiene todas las piezas unidas. Pero no solo ella, sino ese trío formado por Ana María, Jose Enrique Abello (Armando) y Julián Arango (Hugo Lombardi). Las nuevas tramas vuelven a confiar en ellos, y es el mayor acierto de ‘Betty la fea, la historia continúa’. No hay más que ver el final del primer episodio, en el que Betty regresa a sus orígenes. Porque ella lo tiene claro: «para ellos, nunca dejé de ser fea». Es decir, da igual los cambios que hagas, que en el fondo, los que no te quieren o respetan, van a seguir igual.

Jorge Enrique Abello, Juanita Molina, Ana María Orozco, los protagonistas de ‘Betty la fea, la historia continúa’.

Comenzará entonces una revolución para, no solo hacerse valer de nuevo como mujer, sino para reconectar con su hija. Porque la relación entre ambas es fría y distante, y Betty necesita conectar con Mila para volver a ser la Betty fuerte que necesita. Obviamente se meterá de por medio Marcela, deseosa de venganza. Y claro que sí, el Cuartel de las Feas, que fue el gran acierto de la telenovela de comienzos de los 2000. Y aquí siguen como si no hubiera pasado el tiempo para ellas.

Así que sí, ‘Betty la fea, la historia continúa’ es un acierto. Tiene sus fallos, por supuesto, porque hay momentos que son forzados o hieráticos. Pero en general es una evolución natural de la telenovela (recordemos que condensa una temporada en 10 episodios, que para un tipo de serie así es muy difícil). Solo hemos podido ver el comienzo de la temporada, pero está claro que va por buen camino, y que de seguir así (arriesgar un poco tampoco estaría de más) puede convertirse en un auténtico éxito para Prime Video.