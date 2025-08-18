Alfonso Egea no se reprime ante el error de 'Vamos a ver' con lo que se ha visto en pantalla: "Tengo que corregir"

Los familiares de Raúl Heredia, el hombre que apareció muerto en Mijas hace unas semanas, conectaban en directo este lunes con 'Vamos a ver' para esclarecer todo lo que se conoce sobre la preautopsia del fallecido y la detención de su hijo, que trató de vengar la muerte de su padre con otra muerte. Sin embargo, Alfonso Egea tuvo que paralizar la entrevista para advertir sobre un importante error en los rótulos del programa.

Francisco Heredia se encuentra ya en prisión provisional y sin fianza tras ser detenido por matar a tiros al que considera el asesino de su padre, cuyo fallecimiento sigue despertando una duda: accidente u homicidio. Este lunes la familia del fallecido en Mijas conectaba con 'Vamos a ver' para charlar sobre el informe preliminar de la autopsia, en el que se deja claro que se trató de una muerte violenta.

Alfonso Egea tiene que paralizar una entrevista en 'Vamos a ver' para advertir sobre el grave error en uno de los rótulos

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía insiste en que no se puede determinar si el golpe en la cabeza que acabó con la vida de Raúl Heredia fue accidental o intencionado. Y mientras Patricia Pardo charlaba con los familiares del fallecido, el matinal de Telecinco comenzó a mostrar en pantalla el siguiente rótulo: "La muerte de Raúl Heredia… ¿Violenta o accidental?". Sin embargo pronto cambiaría a: "La muerte de Raúl Heredia… ¿Violenta u homicida?", algo que llamó la atención de Alfonso Egea.

"Se que tienes muchas explicaciones que dar...", esgrimió la presentadora de 'Vamos a ver' ante el tenso tono que los familiares de Raúl Heredia estaban empleando durante su conversación al asegurar que el malagueño había sido asesinado. Fue entonces cuando el periodista detuvo el acalorado debate con un mensaje dirigido al equipo del matinal.

"No, no. Tengo que corregir ese rótulo", advirtió Alfonso Egea con gesto serio tras ver lo que seguía apareciendo en pantalla. "Lo he dicho desde el minuto uno: la muerte de Raúl Heredia es violenta. Otra cosa es que sea accidental u homicida. Y hemos puesto el rótulo mal, y ya está", señaló rápidamente el colaborador del matinal.

"Bueno, lo corregiremos, seguro. Quien tiene mano, se equivoca, porque es humana, como nosotros. Hacemos una pausa, corregimos el rótulo y volvemos con toda la información correcta", resolvió rápidamente Patricia Pardo, restando importancia al despiste del equipo del programa con una información tan delicada, más aún teniendo en cuenta la presencia de los familiares durante la emisión.