El duro arranque de Patricia Pardo este lunes en 'Vamos a ver' de Telecinco: "Es terrorífico, pavoroso, desolador"

Galicia se ha convertido en una de las comunidades autónomas más azotadas por la ola de incendios que está arrasando varios puntos de la geografía española. Por tal motivo, Patricia Pardo se ha mostrado muy afectada al arranque de 'Vamos a ver' de este lunes, 18 de agosto.

La presentadora gallega ha contado lo complicado que fue su regreso de las vacaciones de verano, al tener que atravesar Galicia para volver a Madrid. "Vengo de Galicia y pensé el lunes cuando llegué: 'La situación seguro que estará más calmada'. Pero me temo que, por desgracia, no son buenas noticias", ha empezado diciendo la periodista.

"Salíamos de Galicia el sábado evitando la zona de Ourense de los incendios. Nos habían advertido de que había un humo muy denso en toda la comunidad. De verdad que cruzar Lugo fue pavoroso, el humo lo cubre absolutamente todo, el paisaje es desolador, esa vegetación tan frondosa que forma parte del patrimonio ya no existe y la verdad es que se te encoge el alma al pasar por ahí. Es terrorífico", lamenta Patricia Pardo.

Patricia Pardo: "Pensábamos que nos iban a confinar"

"Sabíamos que nos iba a costar. Pero yo no pensé que la situación fuese tan dramática, y más con niños en un coche", ha reconocido la conductora de 'Vamos a ver', que ha pasado estos días en su tierra junto a su marido, Christian Gálvez y sus tres hijos (dos de un matrimonio anterior y el que tiene junto al presentador).

Además, ha confesado que durante su estancia llegó a pensar que la confinarían por los fuertes incendios de la zona. "Pensábamos que nos iban a confinar, que iban a confinar a la gente que estaba allí y no entendíamos por qué, por ejemplo, los trabajadores de la gasolinera seguían trabajando. Le preguntábamos a un camarero que desde cuándo llevaban así y nos dijo que desde el 9 de agosto llevan trabajando en esas condiciones. Yo espero que se resuelva pronto la situación", ha sentenciado Patricia Pardo.